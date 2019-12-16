İstanbul Bayburtspor 12.haftayıda 3 puanla kapattı.

İstanbul’daki temsilcimiz İstanbul Bayburt spor Nurtepe Stadından oynadığı maçı 3-2 kazandı.
İstanbul’daki temsilcimiz İstanbul Bayburt spor 12. Hafta maçında Feriköy sporla yaptığı karşılaşmada üstün bir oyun sergiledi.
İlk yarıyı 2-1 önde kapatan temsilcimiz ikinci yarıda Ferköy bir gol atarak durumu beraberliğe taşıdı.Son dakikalarda ekibimizin attığı gol skoru belirledi ve maç 3-2 İstanbul temsilcimizin galibiyetiyle noktalandı.
12.haftayıda namağlup tamamlayan temsilcimiz şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
1. HAFTA - 29 EYLÜL 2019 PAZAR
FERİKÖY
2 - 3
İST.BAYBURT
FERİKÖY STADI - 15:00
2. HAFTA - 5 EKİM 2019 CUMARTESİ
İST.BAYBURT
3 - 0
KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş.
KAĞITHANE BLD. NURTEPE SUNİ ÇİM STADI - 15:00
3. HAFTA - 13 EKİM 2019 PAZAR
İSTANBUL KAYAŞEHİR
1 - 1
İST.BAYBURT
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİT ERDEM ÖZÇELİK STADI - 17:00
4. HAFTA - 19 EKİM 2019 CUMARTESİ
İST.BAYBURT
2 - 1
İSTANBUL BULANCAK
KAĞITHANE BLD. NURTEPE SUNİ ÇİM STADI - 15:00
5. HAFTA - 27 EKİM 2019 PAZAR
KESTANELİK
0 - 7
İST.BAYBURT
ÇATALCA STADI - 12:30
6. HAFTA - 2 KASIM 2019 CUMARTESİ
İST.BAYBURT
2 - 0
ORTAÇEŞME
KAĞITHANE BLD. NURTEPE SUNİ ÇİM STADI - 14:30
7. HAFTA - 10 KASIM 2019 PAZAR
YEDİKULE
1 - 2
İST.BAYBURT
NAMIK SEVİK STADI - 14:30
8. HAFTA - 16 KASIM 2019 CUMARTESİ
İST.BAYBURT
3 - 1
TUNUSBAĞI
KAĞITHANE BLD. NURTEPE SUNİ ÇİM STADI - 14:30
9. HAFTA - 24 KASIM 2019 PAZAR
İSTANBUL BAFRA
1 - 2
İST.BAYBURT
BAYRAMPAŞA BELEDİYE STADI - 12:30
10. HAFTA - 30 KASIM 2019 CUMARTESİ
İST.BAYBURT
3 - 1
ALBAYRAK
KAĞITHANE BLD. NURTEPE SUNİ ÇİM STADI - 14:30
11. HAFTA - 8 ARALIK 2019 PAZAR
YENİBOSNA
0 - 0
İST.BAYBURT
BAHÇELİEVLER İL ÖZEL İDARE STADI - 14:30
12. HAFTA - 14 ARALIK 2019 CUMARTESİ
İST.BAYBURT
3 - 2
FERİKÖY
KAĞITHANE BLD. NURTEPE SUNİ ÇİM STADI - 14:30
KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş.
İST.BAYBURT
14. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ
İST.BAYBURT
İSTANBUL KAYAŞEHİR
15. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ
İSTANBUL BULANCAK
İST.BAYBURT
16. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ
İST.BAYBURT
KESTANELİK
17. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ
ORTAÇEŞME
İST.BAYBURT
18. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ
İST.BAYBURT
YEDİKULE
19. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ
TUNUSBAĞI
İST.BAYBURT
20. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ
İST.BAYBURT
İSTANBUL BAFRA
21. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ
ALBAYRAK
İST.BAYBURT
22. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ
İST.BAYBURT
YENİBOSNA
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