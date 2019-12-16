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İstanbul Bayburtspor 12.haftayıda 3 puanla kapattı.

İstanbul’daki temsilcimiz İstanbul Bayburt spor Nurtepe Stadından oynadığı maçı 3-2 kazandı.

İstanbul Bayburtspor 12.haftayıda 3 puanla kapattı.
16 Aralık 2019 Pazartesi 10:25

İstanbul’daki temsilcimiz İstanbul Bayburt spor 12. Hafta maçında Feriköy sporla yaptığı karşılaşmada üstün bir oyun sergiledi.

İlk yarıyı 2-1 önde kapatan temsilcimiz ikinci yarıda Ferköy bir gol atarak durumu beraberliğe taşıdı.Son dakikalarda ekibimizin attığı gol skoru belirledi ve maç 3-2 İstanbul temsilcimizin galibiyetiyle noktalandı.

12.haftayıda namağlup tamamlayan temsilcimiz şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

1. HAFTA - 29 EYLÜL 2019 PAZAR

FERİKÖY

2 - 3

İST.BAYBURT

FERİKÖY STADI - 15:00

2. HAFTA - 5 EKİM 2019 CUMARTESİ

İST.BAYBURT

3 - 0

KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş.

KAĞITHANE BLD. NURTEPE SUNİ ÇİM STADI - 15:00

3. HAFTA - 13 EKİM 2019 PAZAR

İSTANBUL KAYAŞEHİR

1 - 1

İST.BAYBURT

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİT ERDEM ÖZÇELİK STADI - 17:00

4. HAFTA - 19 EKİM 2019 CUMARTESİ

İST.BAYBURT

2 - 1

İSTANBUL BULANCAK

KAĞITHANE BLD. NURTEPE SUNİ ÇİM STADI - 15:00

5. HAFTA - 27 EKİM 2019 PAZAR

KESTANELİK

0 - 7

İST.BAYBURT

ÇATALCA STADI - 12:30

6. HAFTA - 2 KASIM 2019 CUMARTESİ

İST.BAYBURT

2 - 0

ORTAÇEŞME

KAĞITHANE BLD. NURTEPE SUNİ ÇİM STADI - 14:30

7. HAFTA - 10 KASIM 2019 PAZAR

YEDİKULE

1 - 2

İST.BAYBURT

NAMIK SEVİK STADI - 14:30

8. HAFTA - 16 KASIM 2019 CUMARTESİ

İST.BAYBURT

3 - 1

TUNUSBAĞI

KAĞITHANE BLD. NURTEPE SUNİ ÇİM STADI - 14:30

9. HAFTA - 24 KASIM 2019 PAZAR

İSTANBUL BAFRA

1 - 2

İST.BAYBURT

BAYRAMPAŞA BELEDİYE STADI - 12:30

10. HAFTA - 30 KASIM 2019 CUMARTESİ

İST.BAYBURT

3 - 1

ALBAYRAK

KAĞITHANE BLD. NURTEPE SUNİ ÇİM STADI - 14:30

11. HAFTA - 8 ARALIK 2019 PAZAR

YENİBOSNA

0 - 0

İST.BAYBURT

BAHÇELİEVLER İL ÖZEL İDARE STADI - 14:30

12. HAFTA - 14 ARALIK 2019 CUMARTESİ

İST.BAYBURT

3 - 2

FERİKÖY

KAĞITHANE BLD. NURTEPE SUNİ ÇİM STADI - 14:30

KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş.

İST.BAYBURT

14. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ

İST.BAYBURT

İSTANBUL KAYAŞEHİR

15. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ

İSTANBUL BULANCAK

İST.BAYBURT

16. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ

İST.BAYBURT

KESTANELİK

17. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ

ORTAÇEŞME

İST.BAYBURT

18. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ

İST.BAYBURT

YEDİKULE

19. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ

TUNUSBAĞI

İST.BAYBURT

20. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ

İST.BAYBURT

İSTANBUL BAFRA

21. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ

ALBAYRAK

İST.BAYBURT

22. HAFTA - TARİH BELİRLENMEDİ

İST.BAYBURT

YENİBOSNA

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