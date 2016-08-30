İlk Prova Gençosmanda

Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor, Erzurum kampının ardından geldiği Bayburt’ta ilk hazırlık maçını yaptı. 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Gümüşhanespor’la karşılaşan Bayburt Grup, 90 dakikadan mağlup ayrıldı.

İlk Prova Gençosmanda
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Gençosman Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan maçta Fenerbahçeli eski futbolcu Tarık Daşgün’ün çalıştırdığı Gümüşhanespor’la karşılaşan temsilcimiz maçta ilk golü bulan taraf oldu.
 
18. dakikada Yasin’in ara pasında ceza sahasına giren Sinan Ayar sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Hava sıcaklığından dolayı hakemin su molaları verdiği maçta Gümüşhanespor’un golü frikikten geldi. Dakika 40’da ceza sahası dışından Onur Okan’ın attığı  klas gol ilk yarının sonucunu belirledi. 1-1
 
Maçın ikinci yarısında Gümüşhanespor öne geçtiği golü penaltıdan kazandı. Ceza sahasında yaşanan olayın ardından kazanılan penaltıyı ilk golü atan Onur Alkan gole çevirdi.
 
90 dakika Gümüşhanespor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken, teknik direktörler İlker Ertem ve Tarık Daşgün de değişiklikler ile futbolcuları denediler.
 
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