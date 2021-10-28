İLK MAÇTA ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINA KUPAYA VEDA

Bayburt Özel İdarespor, Ziraat Türkiye Kupası'na ilk maçında veda etti.
BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Özel İdarespor Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur kaşılaşmasında PTT 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile karşılaştı. İzmir Arena Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Kocaelispor 62. dakikada Johanna Omolo'nun kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kaldı. Eksik rakibi karşısında son çeyrekte birkaç net gol pozisyonu yakalayan temsilcimiz, bu ataklarda Kocaelispor'un başarılı file bekçisi İsmet'i geçemedi.
Maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. Uzatmaların birinci yarısında Kocaelispor, kondisyon olarak daha güçlü görünen taraftı. 98. dakikada Benhur'un ceza sahasında çizgiye paralel çıkardığı topu İsmet Nalbant gole çevirdi.
1-0 107. dakikada ise, ilk golün asistini yapan Benhur Keser, ev sahibi ekibin ikinci golünü kaydetti. Bayburt Özel İdarespor, kupaya erken veda ederken, Kocaelispor kupada 4. tura yükseldi.