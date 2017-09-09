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İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan Başkanlığında gerçekleştirildi

Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan Başkanlığında gerçekleştirildi
09 Eylül 2017 Cumartesi 16:58

Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Ali İbili, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Karslıoğlu, Sağlık İl Müdürü İlker Hancı, Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü As Başkanı Yaşar Yıldız ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı.

Toplantıda lig müsabakalarında ve diğer sportif etkinliklerde alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı,muhtelif kararlar alındı.​

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