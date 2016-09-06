Hakan Çalhanoğlu: Topun başına geçtiğimde...

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan deplasmanından 1-1 beraberlikle çıkan Milli takımımızda golün sahibi Hakan Çalhanoğlu maçı değerlendirdi.

Hakan Çalhanoğlu: Topun başına geçtiğimde...
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İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

"Zor maç oldu. Rakibin birkaç poziyonu vardı ama iyi defans yaptık. Golden sonra oyuna iyi başladık. Bir 15 dakika koptuk ama sonrasında kendimize geldik. Pozisyonlarımız vardı. Onları atsak farklı da olabilirdi. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik."

"GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADIM"
"Frikikte topun başına geçtiğimde insanların beklentisinin yüksek olduğunu biliyordum. Çok şükür bu güveni boşa çıkarmadım. Çok mutluyum."

"İYİ BAŞLADIK, İYİ DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
Elemelere çok iyi başlamak istedik. Burada puan almak kolay değil. İnşallah grubun devamında daha iyi oynayıp puanlar almak istiyoruz. Halkımıza da duaları için teşekkür ediyorum.
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