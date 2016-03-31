Hakan Çalhanoğlu Lionel Messi'yi bile solladı

Milli Takım’ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Viyana’da Avusturya’ya attığı frikik golü sonrası bir kez daha “Yok artık” dedirtti. Serbest vuruşlarda adeta hipnotize olup, gol makinesine dönüşen Hakan’ın frikiklerinin sırrı ne? Almanlar bu soruya uzun süredir kafa yoruyorlar.

Çıkan ilk sonuçlara göre Hakan’ın sırrı, çok çalışma, yetenek ve sezginin karışımı. Sport1’e göre Hakan, topun başına geçtiğinde içgüdüsel bir vuruş yapıyor. Hakem, atış izni verdiği andan itibaren Hakan, kalecinin sinirlerini bozmaya başlıyor. Hakan’ın vurduğu top öyle bir spin atıyor ki kaleci topu görmüyor, görse de müdahale edecek kadar zamanı olmuyor.



ÇALHANOĞLU FRİKİĞİ BİR MARKA

Hakan, frikik atmayı Juninho ve David Beckham’dan öğrendi. Saatlerde internetten bu iki oyuncunun serbest vuruşlarını izledi ve sonunda kendi tekniğini geliştirdi. Artık bütün dünyada “Hakan Çalhanoğlu frikiği” diye bir marka var.

Peki, Hakan Çalhanoğlu’nun vuruş tekniğinin sırrı ne? Hakan, serbest vuruşlarda bacağını bir golf sopası gibi kullanıyor. 4 aşamalı bir sürecin sonunda da atışı gole çeviriyor. Süreç Hakan’ın topla arasına yaklaşık 5 metre mesafe verip barajı kontrol etmesiyle başlıyor. Sonra ikinci aşamaya geçiyor ver şut esnasında sabit ayağını doğrusal bir şekilde tutuyor.

AVRUPA'DA 1 NUMARA

Hakan, 2013-14 sezonundan itibaren ligde attığı 11 golle Messi ve Ronaldo’yu bile geçti.

Milli futbolcunun 11 frikik golüne karşı, Ronaldo 5, Messi 3 frikikte kaldı.Avrupa’nın 5 büyük ligi, 2013-14 sezonundan 16 Kasım’a kadar baz alındığında en iyi frikikçi Hakan Çalhanoğlu çıkıyor.

Hakan, bu süreçte kullandığı 82 frikikte 11 kez ağları havalandırıp, %13.4’lük bir başarı ortalaması tutturdu.

