GURBETÇİLER 69 TARAFTAR GURUBU SAYIN VALİMİZİ ZİYARET ETTİ

Türkiye 3. Liginde mücadele eden ve ilimizi profesyonel olarak temsil eden Bayburt Grup Özel İdare Sporu büyük bir özveri ile her yerde destekleyen Gurbetçiler​ ​69 Taraftar gurubu başkan ve üyeleri Valimiz Sayın Yusuf Odabaşı ziyaret ettiler.

GURBETÇİLER 69 TARAFTAR GURUBU SAYIN VALİMİZİ ZİYARET ETTİ
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Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette İstanbul
da ikamet eden Gurbetçiler taraftar gurubu başkanı Murat Kacır ve iş adamı Erdal Yazoğlu beraberinde bir grup üye ile birlikte sayın valimizi ziyaret ederek bir süre görüştüler. Ziyaret anısına sayın valimize plaket takdim eden heyet ziyaretlerini tamamladıktan sonra valilik makamından ayrıldılar.
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