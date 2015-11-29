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Gölcükspor-Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor: 2-0

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 16. hafta maçları tamamlandı.

Gölcükspor-Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor: 2-0
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 Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 16. hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor ligde aynı puana sahip olduğu Gölcükspor'un konuğu oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin galibiyetiyle sona erdi. 
Gölcük Şehir Stadı'nda saat 13.30'te başlayan maçı Volkan Okur, Muammer Uçar,  Emrah Altınsoy üçlüsü yönetti. Ligde ilk 5'i hedefleyen iki takımın karşı karşıya geldiği maçta ev sahibi ekip maça ağırlığını koydu. Karşılıklı ataklarla geçin maçın ilk yarısı Abuzer Gaffar Toplu'nun 45. dakikada kaydettiği golle ev sahibi Gölcükspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ve beraberlik golü arayan Bayburt Grup, kontra ataktan ikinci golü yedi. 73. dakikada Gölcükspor'u 2-0 öne geçiren golü Yeldar Yamaç kaydetti.

Ligde 16. hafta sonunda alınan toplu sonuçlar şöyle: Gölcükspor - Bayburt Grup Özel İdare: 2-0 Beylerbeyispor - Kastamonuspor 1966: 2-0 Dardanelspor - Çatalcaspor: 1-1 Darıca Gençlerbirliği - Çorum Belediyespor: 3-0 Manavgatspor - Batman Petrolspor: 3-1 Tavşanlı Linyitspor - Çine Madranspor: 1-0 Körfez İskenderunspor - Van BBSK: 2-2 Dersimspor - Bergama Belediyespor: 1-1 Niğde Belediyespor - 24 Erzincanspor: 0-0


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