GENÇOSMANDA TANITIM LANSMANI

Bayburtözelidare spor,An zentrum,sponsorluk Lansmanı yapıldı.

BAYBURTGÜNDEM HABER- Bayburt Gençosman stadında,Bayburt özelidarespor’ sponsor olan ,An Zentrum Bayburt spor tanıtım lansmanı yapıldı .

Bayburt özelidarespor,Muhammet Karaoğlu’nun Sahibi olduğu An Zentrum ile sponsorluk anlaşması imzaladı.Sponsorluk Anlaşmasını Bayburt Özelidarespor Başkanı Celil Çalışkan ve An Zentrum Firma sahibi Muhammet Karaoğlu imzaladı.

Bayburt Özel İdrarespor'un sportif alanda başarılar elde ederek, en iyi takım olması gayesi ile yola çıktıklarını ifade eden Karaoğlu “Bayburtspor sevdamızı şampiyonlukla taçlandıracağımız, birlik beraberliğimizin gücünü yarınlara taşıyacağımız günlerin ilk günü bugün. Bu yolda önümüze maddi ve manevi engeller çıkacaktır. Maddi engelleri, iş insanlarımızın memleketlerine vefa göstererek, takımımıza maddi destek vererek aşmamızı sağlaması realist bir hakikattir” dedi.

‘Byburt69’ adıyla ürettikleri enerji içeceğinin Almanya’da üretime başladığını kaydeden Karaoğlu, üretimin Bayburt Akşar beldesinde devam ettiğini söyleyerek, “Bayburt menşeli bu içeceğimizin faturalarının Bayburt’tan kesilmesi, vergimizin Bayburt Vergi Dairesinden tahsil edilmesi devletimize, memleketimize bir destektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çalışkan: "Yolumuz 1. Lig" Sponsor olarak anlaştıkları AnZentrum Şirketinden maddi ve manevi olarak gördükleri desteklerden dolayı teşekkür eden Bayburtspor Kulüp Başkanı Celil Çalışkan, “Biz bu seneki hedefimizi gerçekten çok yükselttik, değerli hemşerilerimizin ve yöneticilerimizin desteğiyle takımımızı 1. Lige çıkararak yola devam edeceğiz. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi

Bayburt Gençosman stadında yapılan Lansman'a Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,Bayburt Üniversitesi Rettörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ,Bayburt AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat,Bayburt Milliyetçi Hareket Partisi İl başkanı Bekir Kasap,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve Hemşerilerimiz katıldı.