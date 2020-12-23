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GENÇOSMANDA KÖTÜ GİDİŞE DUR DİYEMEDİK

Bayburt Özelİdare spor kendi evinde konuk ettiği Bodrumspor’a 2-1 mağlup oldu.

GENÇOSMANDA KÖTÜ GİDİŞE DUR DİYEMEDİK
23 Aralık 2020 Çarşamba 15:47

Bodrumspor  Gençosman stadyumunda Temsilcimiz Bayburt il özelidaresporu 21 Mağlup etti.

              Maçın ilk dakikalarında daha atak futbol sergileyen Bayburt Özel İdarespor, 9. ve 15 dakikada yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Orta saha mücadelesiyle devam eden maçta Bodrumspor  39. dakikada penaltı kazandı.

              Ozan Sol'un penaltıdan attığı gol ilk yarının sonucunu belirledi. 0-1   Maçın ikinci yarısında daha atak bir futbol sergileyen temsilcimiz gol yollarında yine başarı gösteremedi. 69'uncu dakikada Bodumspor kontra ataktan bir gol daha buldu.

               Celal Dumanlı'nın attığı golle konuk ekip durumu 2-0'a getirdi. Baskılı oyununu sürdüren Bayburt Özel İdarespor, 75. dakikada Deniz Solmaz'ın kafa vuruşu ile golü buldu.

               5 dakikada uzatılan maçta Bayburt Özel İdarespor birden çok gol pozisyonuna girse de beraberliği yakalayamadı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bayburt Özel İdarespor 26 Aralık Cumartesi günü saat 13.00 de Kırşehir Belediyespor’la deplasmanda mücadele edecek.

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