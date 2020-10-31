GENÇ OSMANDA TILSIM BOZULDU

Bayburt Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.00 da başlayan karşılaşmada Ligde 7 puanı bulunan 1922 Konya Spor ile karşılaştı.

TFF 2 Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt Özel İdare Spor, Sahasında ağırladığı 1922 Konya Spor’a sahasında 2-0 mağlup olarak 3 puan kaybetti ve puanı 9 ‘da kaldı.

Saat 13.00’ta Genç Osman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ilk yarı karşılıklı ataklarla geçerken maçın 34. cü dakikasında celal’in kafa topunda Rıdvan’dan seken top kaleci Erhan’ı kontrpiye de bırakarak ağlarla buluştu.

Aradığı golü bir türlü bulamayan ev sahibi ekip Bayburt Özel İdare Spor, gol pozisyonu olmayan bir 45 dakika geçti ve takımlar ilk yarı sonu soyunma odasın 0-1 lik sonuçla gittiler.

İkinci yarıya daha fazla gol için yüklenen ev sahibi Bayburt Özel İdare; hakemin çok anlamsızca verdiği 48. Ci dakika da ki Penaltıda kaleci Erhan’ın kurtardığı pozisyonu takip eden Doğan Can Gölpek dokunuşu ile 0-2 mağlup duruma düştü.

Sonuçsuz ataklar devam ederken Mustafa Bedirhan’ın attığı kafa şutu ağlarla buluşurken yardımcı Hakemin bayrağı ile geçersiz sayılıp başka da gol olmayınca Ev Sahibi ekip kendi evinde ki galibiyet serisini devam ettirmeyip 3 puanı 1922 Konya Spor’a yazdırdı.

Bayburt Özel İdare spor bu hafta Salı günü Saat: 13.00 da Tuzla Spor ile deplasmanda Ziraat Türkiye Kupasında mücadele edecek.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: Mehmet Ali Özer (x),Harun Pekyürek (x), Şafak Nalbantoğlu (x)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Erhan (xx), Ömer (xx),Sinan (xx)(Dk 86 Salih ?) ,Pekin(xx) ,Akın (?)(Dk.46 Furkan x) , Savaş (x)(Dk 72 Şamil x) ,Yasin (x), Deniz (x)(Dk. 86 Gürol ? )Nezir (x)(Dk.44 Mustafa Bedirhan xx) ,Rıdvan(x),Can Ahmet (x)

1922 KONYA. SPOR: Mücahit ( xx ),Seydi (x) ,Adem (xx),Doğan Can (xx),İsmail( xx),Görkem (xx) ,Süleyman (x) ,Ege (xx)(Dk.83 Ahmet x) ,Celal (xx), Can Demir (xx) ,Ekrem (xx)(Dk 78 Mehmet xx)

GOLLER.: Dk 34 Celal,Dk 48 Doğan Can (P) 1922 Konya Spor

SARI KARTLAR: Deniz, Can Ahmet, Yasin, Bayburt Özel İdare, Ekrem, Can Demir 1922 Konya Spor