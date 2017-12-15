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Genç Osman Stadyumu Modernizasyonu Başlıyor

Bayburt’u Spor Toto 3. Lig’de temsil eden Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik Spor’un maçlarını oynadığı Genç Osman Stadyumu “Bayburt Stadyumu Modernizasyonu“ projesi kapsamında yenilenecek.

Genç Osman Stadyumu Modernizasyonu Başlıyor
15 Aralık 2017 Cuma 11:52

Ruhsat Teslim Edildi

Bayburt’u oldukça modern bir stadyuma kavuşturacak olan modernizasyon çalışmaları için gerekli ruhsatı Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilisi Kamil Kavran’a teslim eden Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk,  “Bayburt Belediyesi olarak Bayburt’a çağdaş bir stadyum kazandırılması için hayata geçecek olan bu proje de emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a,  Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a ve Milletvekilimiz Sayın Şahap Kavcıoğlu’na Bayburt’umuz adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz’’ dedi.

Ruhsatın teslimi sırasında Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse’de hazır bulundu.

Etiketler; #gençosman
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