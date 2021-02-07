GENÇ OSMAN DA SERİK SPORDAN RÖVANŞI ALDIK

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 22. hafta mücadeleleri sonuçlandı.

Çarşamba günü Gençosman'dan Sivas Belediyespor'u eli boş gönderen Bayburt Özel İdarespor, Serik Belediyespor'u da farklı mağlup ederek, yükselişini sürdürdü. Ligde kötü günler geçiren ve düşme hattında olan Bayburt Özel İdarespor, aldığı bu farklı galibiyetle puanını 20'ye çıkaratarak, ligde kalma yönündeki umutları da yeşertti. Saat 13.00'te Gençoasman Stadyumu'nda başlayan maçın tamamında rakibine topla oynama imkanı bırakmayan Bayburt Özel İdarespor, ilk yarıda durumu 3-0'a getirdi.

Golcü oyuncu İbrahim Alan'ın 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen temsilcimiz, 25. dakikada Emre Şahin'le durumu 2-0'a getirdi. Maçın 42. dakikasında ilk golü atan İbrahim Alan bir daha sahneye çıktı ve attığı golle ilk yarının skorunu tayin etti. 3-0 Maçın ikinci yarısı her iki takım da daha vasat bir futbol sergiledi. Son çeyrekte hareketlenen maçta golü oyuncu İbrahim Alan yine sahneye çıktı ve 87. dakikada durumu 4-0'a getirdi. Konuk ekip Serik Belediyespor ise 89'la Murat Gürbüzerol'la bir gol buldu. Karşılaşma Bayburt Özel İdraespor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. Temsilcimiz 23. haftada lig sonuncusu Karabükspor'un konuğu olacak.

Başkan Şemsettin Çalışkan maçtaydı...

Öte yandan göreve gelişiyle birlikte takımdaki kötü durumu sona erdirmek için büyük fedakarlıklar yapan Kulüp Başkanı Şemsettin Çalışkan da maçı izleyenler arasındaydı. Son dönemde siyasi bir obje olarak kullanılmaktan öteye geçmeyen, bu yüzden de seçimin olmadığı bir dönemde alıcısı çıkmayan Bayburt Özel İdraespor'a sahip çıkan işadamı Şemsettin Çalışkan, yurt dışındaki ticari faaliyetlerine ara vererek geldiği memleketinde kulübün eksiklerini tamamlıyor.

Bugün oynanan Serik Belediyespor maçını izleyen Şemsettin Çalışkan, kulübün kurumsallaşması adına çalışmalarını sürdürüyor. Ligin devre arasında -olmaz denilen- transfer yasağını kaldıran, Teknik Direktörlüğe Hakan Yılmaz'ı getirdikten sonra 13 oyuncu ile yolları ayırarak, yeni 15 oyuncuyu takıma kazandıran Şemsettin Çalışkan, takımın toparlanmasının ve galibiyetler almasının ardındaki en önemli isim. Bu takım ligde kalacaksa, kuşkusuz bunun en büyük pay sahibi yine Şemsettin Çalışkan olacaktır.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: SERKAN ÖNSAL (XXX),GÜRCAN DÖNMEZ (XX), ENES BİROĞLU (XX)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Yunus Emre (xxx), Ömer (xxx),Savaş (xxx),İbrahim (xxxx),Emre Şahin (xxx)(Dk. 82 İlker x),Uğur Mustafa(xxx),Ali Fırat(xxx),Ömer Esenkaya(xxx) ,Ramazan(xx)(Dk 52 Salih xxx),Salim (xx)(Dk.63 Onur xx),Sefa(xxx)(dk.81 Feridun x)

SERİK BLD. SPOR: İbrahim (xx),Ercan (x)(Dk.46 Kaan x),Murat(xx),Sinan (x),Ahmet (xx),Tufan(x),Murat (x) ,Burak (x)(Dk.68 Ergün x),Emre (x),Erkan (xx)(Dk 46 Ahmet x),Mikail (x)(Dk.46 Mahsun x)

GOLLER.: Dk.9,42,87 İbrahim,dk 25 Emre (Bayburt Ö.i),Dk.89 Murat (Serik Bld.)

SARI KARTLAR: Ömer Esenkaya,Onur Bayburt Özel İdare, Tufan,Emre Bekir, Serik Bld. Spor