GENÇ OSMAN DA RÖVANŞI ALAMADIK

Bayburt Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.00 da başlayan karşılaşmada Ligde 34 puanla 4.Sırada bulunan Tuzla Spor ile karşılaştı.

TFF 2 Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt Özel İdare Spor, Sahasında ağırladığı Tuzla Spora 1- 4 yenilerek 3 puan kaybetti.

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Bayburt Özel İdare spor, Ligde 34 puanla 4. Sırada bulunan Tuzla Spora 1 – 4 yenilerek evine 3 puan ile gönderdi.

Saat 13.00 ’te Genç Osman Stadyumunda oynanan karşılaşmada 35 Dakika da Göksu'nun golüyle öne geçen Tuzla Spor son dakikalarda beraberliğe odaklan Bayburt Özel İdare Spor’un gollük vuruşlarına set ören Kaleci Bayramı geçemedi ve her iki takım soyunma odalarına 0-1 lik sonuçla gitti.

İkinci 45 dakika da daha dikkatli olan ve oyunu forsa eden Bayburt Özel İdare Spor Rahmi Cana Ceza Sahasında Yapılan Müdahaleye hakem Beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Bilal dakikalar 55’i gösterirken topu filelerle buluşturdu.

Durum 1-1 olurken yine sahneye çıkan misafir takımın dev kalecisi Bayram gollük atakları ellerinde eritirken 61 Dakika da Samet, 73 Dakika da Tekrar Göksu ve dakikalar 87 ’yi gösterirken Kaptan Zaferin Müdahalesi ile hakemin yeniden Beyaz noktayı göstermesi ile Muhammed’in vuruşu ile sonuç belirlenmiş oldu.

Tuzla Spor sahadan 1-4 galip ayrılarak puanını 37 yaptı.28 Puanda kalan Bayburt Özel İdare Spor ise 26 Ocak ta Kırşehir Deplasmanına giderek Puan arayacak.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: ALİM KANDEMİR (xx), EJDER YAPICI (x), ALİ ETLİKCİ (x)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Alişan (x),Okan (x)( Dk 67 Mert x),Bilal(x),Zafer (x),Rahmi Can ( x),Doğan(x)( Dk. 87 Niyazi ?) ,Yusuf Onur (x) ,Volkan (x) ,İsmet (x), ,Mahmut (x)(Dk 66 Tolga x) , Onur Erdem (xx)

TUZLA SPOR A. Ş: Bayram ( xxx ),Yasin(xx),Doğan Can (xx),Sadık (xxx),Göksu (xxx),Muhammet (xxx)(Dk.89 Vedat x) ,Uğur (xx) ,Kemal (xx) ,Samet (xxx)(Dk 80 Umut x),Mustafa Emre (xx) ,Burak (xx)(Dk.61 Tuncay xx)

GOLLER.: 55 Dk.Bilal Bayburt Özel İdare Spor - 35,73 Dk. Göksu,61Dk. Samet, 87 Dk Muhammet Tuzla Spor A.Ş

SARI KARTLAR: Bilal (Bayburt Özel İdare), Burak,Samet,Doğan Can (Tuzla Spor)