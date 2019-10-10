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GENÇ OSMAN DA PUANLAR PAYLAŞILDI.

Bayburt Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 14.00 da başlayan karşılaşmada Ligde 5 puanla 15. Sırada bulunan Bodrum Belediye Bodrum spor ile karşılaştı.

GENÇ OSMAN DA PUANLAR PAYLAŞILDI.
10 Ekim 2019 Perşembe 11:36

TFF 2 Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt Özel İdare Spor, Sahasında ağırladığı Bodrum Belediye Bodrum spor 0 – 0 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

 

Bayburt Özel İdare Spor sezonun 7 haftasında kendi sahasında mücadele ettiği Bodrum Belediye Bodrum spor ile 0-0 kalarak 1 puanı paylaştı.

 

Kupada Akhisar spor’u, ligde ise son iki hafta Niğde ve Karabük spor’u kayıpsız geçen Bayburt İl Özel İdare spor, ligin son sıralarındaki Bodrum spor’a puan verdi. Saat 14.00’te Genç Osman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada gol pozisyonu yok denecek kadardı.

 

Seyir zevki açısından hiçbir özelliği bulunmayan karşılaşma karşılıklı faullerin yapıldığı, orta saha mücadelesine sahne oldu. 90 dakikası 0-0 biten maçın ardından Bayburt Özel İdare spor puanını 10’a yükselterek ligin orta sıralarındaki yerini korudu.

 

 Temsilcimiz 13 Ekim 2019 Pazar günü Kahramanmaraş spor’un konuğu olacak.

 

STAD GENÇ OSMAN

 

 Hakemler: EGEMEN ARTUN (x), ALİ RIZA ÖZTÜRK  (x), ERTAN DEMİRCİ  (x)

 

BAYBURT ÖZEL İDARE: Alişan (xx),Alper (xx),Erol(xx),Emre(x)(Dk 75 Furkan ?),Bilal (x)(Dk. 86 Okan? ),Haydar (x) ,Sinan (x) ,Tayyib ( x)(Dk 90 Yusuf Onur ?) , Azad (xx) ,Volkan (xx), Ethem Ercan (xx)

 

BODRUM BLD. BODRUM SPOR: Sadrettin ( x ),Erkan  (xx),Batuhan (xx) (Dk,Oğuzhan (x)( Dk 88 Medeni  x),İzzet  (xx),Emre (x) ,Gökhan (x) ,Emrecan (x)(Dk.76 Emirhan x) ,Celal  (xx),Orhan (xx) ,Sergen  (xx)

 

SARI KARTLAR: Azad, Sinan (Bayburt Özel İdare) Sadrettin, Batuhan, Erkan Bodrum Bld. Bodrum spor

 

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