GENÇ OSMAN DA KAYIBIZ

Bayburt Özel İdare spor kendi sahasında konuk ettiği Kırklareli spor’a 2-1 mağlup olarak önemli bir avantajı daha değerlendiremedi. Evinde üst üste ikinci maçını kaybetti.

Ligde düşme potasında uzaklaşmak isteyen Bayburt Özel İdare spor ile Play- Off için mücadele eden Kırklareli spor arasındaki müsabaka her iki takım adına büyük önem kazanıyordu.

Soğuk ve yağmurlu bir havada Genç Osman Stadyumunda saat 14.00 de başlayan maçın 19. Dakikasında Kırklareli spordan Mert Sinan Pekesen takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Yediği golden sonra rakip kalede gol arayan sarı siyahlılar 34. Dakikada Uğur Mustafa Türk’ün attığı golle 1-1 eşitlik sağladı.

Önceki maçlarda olduğu gibi defans hattında hatalar yapan Bayburt Özel İdare spor benzer hatalardan birisini yine tekrarladı ve Kırklareli spor’dan Bahadır Taşdelen 41. dakikada topu ağlara göndererek takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk 45 dakika bu skorla tamamlandı.

İkinci yarısı yoğun kar yağışı altında başlayan maçta top kontrolü her iki takım adına zorlaştı. Beraberlik golünü bulmak adına rakip kaleye yüklenen ev sahibi Bayburt Özel İdare spor girdiği gol pozisyonlarından yararlanamadı. İkinci yarısında gol sesi çıkmayan maçtan galip ayrılan Kırklareli spor puanını 53’e çıkarırken, Bayburt Özel İdare spor 33 puanda kaldı.

Bayburt Özel İdare spor 1 Nisan Perşembe günü deplasmanda Van spor ’la mücadele edecek.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: SÜLEYMAN ÖZTÜRK (X),ERDİ ABDULMECİT SAYAR (X), ONUR GÜLTER (X)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Yunus Emre (x),Emre Şahin (x),Uğur Mustafa(xx) ,Ali Fırat(xx),Onur(x),Osman Emirkan (x) (Dk.46 İlker x),Ömer (xx),Tolga (xx),İlter (x) (Dk.46 Savaş xx) Ramazan(x),Sefa(x)(Dk.64 Feridun x)

KIRKLARELİ SPOR: Alp (xx),Serkan (x),İbrahim (xx) ,Emre (xx)(Dk.79 İsmail x),Murat (xx) ,Arda (xx) ,Mert Sinan (xx) (Dk.73 Emre Ballı x ) ,Fatih (x),Davut (xx) ,Bahadır (xx)(Dk.73 Kubilay xx) ,Berkan xx (Dk 63 Emre x)

GOLLER.: Dk.34 Uğur Mustafa (Bayburt Ö.i),Dk.19 Mert ,Dk.41 Bahadır (Kırklareli Spor )

SARI KARTLAR: Ramazan, İlker ,Feridun Bayburt Özel İdare, Murat Kırklareli Spor