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GENÇ OSMAN DA BİRBİRLERİNİ YEDİLER. 1 - 1

Bayburt İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 15.00 da başlayan karşılaşmada Halide Edip Adıvar Spor’u ağırladı.

GENÇ OSMAN DA BİRBİRLERİNİ YEDİLER. 1 - 1
01 Ekim 2018 Pazartesi 16:29

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt İl Özel İdare ve Gençlik Spor, Sahasında ağırladığı HEASK Spor’la  1- 1 berabere kaldı.

Bayburt İl Özel İdare, Genç Osman’da ligin genç ve puansız takımı hüviyetindeki HEASK Spor’u ağırladı. İnanılmaz gollerin kaçırıldığı bir kırk beş dakika sonunda 0-0 lık skor ile soyunma odasına girildi

Maçın ikinci yarısına galibiyet için akınlarla başlayan Bayburt İl Özel İdare ; aradığı golü Feyyaz ‘ın şık kafa golü ile buldu.Bayburt İl Özel İdare maçın 62 dakikasında ise rakip takımdan Emre Turan’ın ayağından beraberliği yakaladı.

Ev sahibi Bayburt Özel İdare galibiyet için ataklar yapsa da HEASK istediği bir puanı elde etmenin rahatlığı ile oyunu soğutarak 90 dakikayı tamamladı.

 Aldığı beraberlik ile 1 puanı hanesine yazdıran Bayburt İl Özel İdare Spor önümüzdeki hafta Pazar günü Erzincan spor ile deplasmanında mücadele edecek.

 

 

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: BURAK GÜNER  (xx), AYDIN KARSAVURAN  (xx), MEHMET DURA  (xx)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE: Alişan(xxx), Erol (xxx), Ali Kemal  (xx),Selçuk (xx),Serdar (x)(Dk. 87 Selim x ) ,Haydar (x)(Dk. 71 Okan x) ,Yusuf Onur (xxx) ,Emre Hasan (xx) Feyyaz (xxx),Volkan (xx),İsmet (xx)

HEASK  SPOR:Ethem  ( xxx), Evren  (x),Metehan (xx),Halil  (xx)(Dk 65 Arda xx) ,Hüseyin (x) ,Muhammed Raşit (x)( Dk.89 Barış x) ,Emre (xxx) ,Kubilay (xx)( Dk.86 Cihan x),İbrahim (x), Gökhan  (xx) ,Hakan  (xx

GOLLER: Dk. 50 Feyyaz Bayburt İl Özel İdare,Dk 62 Emre Turan HEASK

SARI KARTLAR: Erol,Emre Hasan  Bayburt İl Özel İdare , Evren,Arda,Muhammed Raşit ,Kubilay HEASK

 

 

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