Bayburt İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 15.30 da başlayan karşılaşmada Gölcük Spor’u ağırladı.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt İl Özel İdare ve Gençlik Spor, Sahasında ağırladığı Gölcük Spor’u 1-0 mağlup etti.

Bayburt İl Özel İdare, Genç Osman’da ligin genç ve puansız takımı hüviyetindeki Gölcük Spor’u ağırladı. İnanılmaz gollerin kaçırıldığı bir kırk beş dakika sonunda 0-0 lık skor ile soyunma odasına girildi.

Maçın ikinci yarısına galibiyet için akınlarla başlayan Bayburt İl Özel İdare ; çok fazla gol pozisyonu üreten ve topu kale direklerinden içeri girdiremeyen futbolcular maçın 90 dakikasında Okan’ın etkili ortasına Eren'in şık kafa golü ile istediği skoru elde etti.Bayburt İl Özel İdare maçın 90 dakikasında rakibinden daha iyi mücadele etti ve 3 puanı hak eden takım oldu.

Maç bitiminde futbolcular büyük sevinç yaşarken seyirciler ve taraftarlar Şampiyon tezahüratı yaptılar.

Aldığı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran Bayburt İl Özel İdare Spor önümüzdeki hafta Cumartesi günü Turgutlu spor ile deplasmanında mücadele edecek.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: MEHMET ŞÜKRÜ KÖZCÜ (xx), HARUN REŞİT GÜNGÖR (xx), KEREM CANDAŞ (xx)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE: Alişan(xxx), Erol (xxx), Ali Kemal (xx),Selçuk (xx),Serdar (xx)( Dk. 63 Feyyaz (x),Haydar (x) (Dk.78 Okan (xx)),Yusuf Onur (xxx) ,Emre Hasan (xx) Eren (xxx)(Dk. 90 Serhat x),Volkan (xx),İsmet (xx)

GÖLCÜK SPOR: İlyas ( xx), Ali Mert (x),Erdem Korkmaz (xx),Furkan (xx),İbrahim (x) , Uğur (x)( Dk.46 Barış xx) ,Rıdvan (xx) ,Ali (xx)( Dk.80 Emre x),Onur (x), Ömer Faruk (xx) ,İsmail (xx) (Dk. 58 Muhammet xx)

GOLLER: Dk. 89 Eren Bayburt İl Özel İdare

SARI KARTLAR: Haydar Bayburt İl Özel İdare