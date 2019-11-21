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Futbolcular ve yönetim kahvaltıda buluştu

Bayburt Özel İdarespor Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik ekip ve sporcular, kahvaltıda bir araya geldiler.

Futbolcular ve yönetim kahvaltıda buluştu
21 Kasım 2019 Perşembe 14:11

TFF 2. Lig’in 14. Hafta maçında Vanspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Bayburt Özel İdare Spor'da İkinci Başkan Abdurrahman Polattimur, yöneticiler Süleyman Seyhan, Nesimuttin Selçuk, Kenan Aktürk, Adem Köse, Ersoy Özbek, Şerif Bayram ve Şükrü Kayalı'nın katıldığı buluşmada Teknik Direktör Bülent Demirkanlı, antrenörler, idari ekip, futbolcular ve kulüp personeli yer aldı.  

Polattimur, "TFF 2. Lig'de başarılı bir sezon geçiriyoruz.

Sizler elinizden geleni yapıyorsunuz, biz de üstümüze düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

Kulüp Başkanımız Şemsettin Çalışkan'ın selamlarını iletiyorum. Sosyal medya silahşörlerinin takımımız ve bizim için yazdıkları yazılara kesinlikle itibar etmiyor, gereken ne ise onu fazlası ile yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Sizlerden profesyonelce işinizi yapmanızı ve bizlere biraz sabır göstermenizi özellikle rica ediyorum. Siz ligi lider bitirin, biz de üstümüze düşeni yapalım" dedi. 
 

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