Futbol Turnuvasında yarı final maçları oynandı..

Finale Çıkan takımlar belli oldu.
Finale çıkakan takımlar Sakızlı(Cılara) , Bayrampaşa(Hığnı) oldu.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği 17. Dernekler arası futbol turnuvası yarı final maçları 14 Mayıs 2017 bugün Kocasinan Futbol sahasında oynandı. Maçlar başlamadan önce Şırnak'ta çatışmada Şehit olan hemşerimiz Astsubay Hüseyin Işık anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Günün ilk maçında Sakızlı Köyü, Saraycık Köyünü 3 -1 yenerek finale çıkan ilk takım oldu.
Günün ikinci maçında Bayrampaşa Köyü ile Aşağıçımağıl Köyü karşı karşıya geldiler. Normal süresi 0 - 0 biten maçta kural gereği penaltı atışlarına geçildi. Penaltı aşışları sonucu rakibini 4 -2 yenen Bayrampaşa köyümüz finale çıkan ikinci takım oldu.
Turnuva final maç programımız 20 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00 de Bağcılar Mahmutbey Sahasında olacak. Final maçı öncesi veteranlar gösteri maçı olacak. Final programı televizyonda canlı olarak yayınlanacak.
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