FORZA GADALARDAN KIRMIZI KART PROTESTOSU

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor, sahasında Çatalcaspor'u 2-0 yendi.

FORZA GADALARDAN KIRMIZI KART PROTESTOSU
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Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan karşılaşmada, kentte "Gadalar Taraftar Grubu" olarak bilinen bir grup, ellerindeki "kırmızı kartları" gösterdi.
Taraftar grubu lidere Orhan Sol, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında yaşanan hakem hatalarına tepkisiz kalamayacaklarını öne sürerek, "Maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel, oynanan derbinin önüne geçmiş, haksız verilen ve verilmeyen penaltılar ve yanlış kararlarıyla Türk futboluna kara bir leke olmuştur. Biz de bu olaya tepkisiz kalmamak adına taraftar gruplarımızla bu tarz maç yöneten hakemlere kırmızı kart çıkartıyor ve kınıyoruz" dedi

Etiketler; #Spor Toto 3. Lig 3. Grupta Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor #sahasında Çatalcasporu 2-0 yendi.
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