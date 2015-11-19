EVİMİZDE 3 PUAN DAĞITIYORUZ…

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha istekli bir görüntü çizen temsilcimiz 24 Erzincan defansını geçemedi. Kontra ataklarla yüklenen Erzincan ise, golü 76. dakikada buldu. Kalecinin şişirdiği topla buluşan Yasin Dülger düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Dülger aynı zamanda maçın skorunu belirleyen golü de kaydetmiş oldu.
STAT: GENÇ OSMAN
HAKEMLER: Batuhan Gültek* ,Burak Gültek * ,Harun Reşit Güngör*
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Taylan Aydoğan xx, Ali Koçak x,Selçuk *(Dk. 22 Hakkı **),Yener**, Çağdaş Topal x, Hayri Mert Yomralıoğlu x,Yunus Emre*(Dk. 57 Serdar *), İbrahim Kongur x, Erçin Ilgaz xx, Süleyman Altuntaş xx, Hüseyin Emre **(Dk. 88 İlkay *)
24 ERZİNCAN SPOR: Ahmet**,Enes**,Enver**,Murat*,
Yasin***(Dk. 85 Fatih**),Fahri** (Dk.70 Mehmet Akif*),Barış Şafak ** (Dk. 76 Said**)
GOLLER: Dk. 29 Enver, Dk.76 Yasin ( 24 Erzincan Spor)
SARI KARTLAR: Çağdaş,İbrahim,H.emre (Bayburt Gurup ) ,Enes,Ömer (24 Erzincan Spor)