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EVİMİZDE 3 PUAN DAĞITIYORUZ…

Saat 13.00'te Genç Osman Stadyumu'nda oynan karşılaşmayı Malatya Bölgesi hakemleri Batuhan Gültek, Burak Gültek, Harun Reşit yönetti.

EVİMİZDE 3 PUAN DAĞITIYORUZ…
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 Maçın ilk dakikalarında oyunun kontrolünü eline geçiren ve topla daha çok oynayan Bayburt Grup, 5. dakikada Hayri Mert'le girdiği ilk pozisyondan yararlanamadı. Kontrollü bir şekilde oyununu devam ettirmeye çalışan temsilcimiz 30. dakikada Erzincan'ın ilk ve tek atağında golü kalesinde gördü. Skora eşitlik getirmeye çalışan sarı siyahlılar, 35'te İbrahim ve 36'da Hayri Mert'in pozisyonlarını gole çeviremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

 

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha istekli bir görüntü çizen temsilcimiz 24 Erzincan defansını geçemedi. Kontra ataklarla yüklenen Erzincan ise, golü 76. dakikada buldu. Kalecinin şişirdiği topla buluşan Yasin Dülger düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Dülger aynı zamanda maçın skorunu belirleyen golü de kaydetmiş oldu.

 

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: Batuhan Gültek* ,Burak Gültek * ,Harun Reşit Güngör*

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Taylan Aydoğan xx, Ali Koçak x,Selçuk *(Dk. 22 Hakkı **),Yener**, Çağdaş Topal x, Hayri Mert Yomralıoğlu x,Yunus Emre*(Dk. 57 Serdar *), İbrahim Kongur x, Erçin Ilgaz xx, Süleyman Altuntaş xx, Hüseyin Emre **(Dk. 88 İlkay *)

24 ERZİNCAN SPOR: Ahmet**,Enes**,Enver**,Murat*,Ömer**,Oğuz*,Burhan**,Recep**,

Yasin***(Dk. 85 Fatih**),Fahri** (Dk.70 Mehmet Akif*),Barış Şafak ** (Dk. 76 Said**)

 GOLLER: Dk. 29 Enver, Dk.76 Yasin ( 24 Erzincan Spor)

SARI KARTLAR: Çağdaş,İbrahim,H.emre (Bayburt Gurup ) ,Enes,Ömer (24 Erzincan Spor)

 



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