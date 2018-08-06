İstanbulda Bayburt’u temsil eden temsilcilerimizden Esenyurtspor Bayburtspor’da teknik direktörlüğe Ramazan Güler getirildi.

Kulüp Başkanı Ersoy Yağmurdereli’nin genç çalıştırıcı ile her konuda anlaştığı, Güler’in yeni sezonda A takım teknik sorumluluğu ile altyapı koordinatörlüğü görevine birlikte getirildiği kaydedildi. Yönetimin Güler’le en az 5 yıl birlikte çalışmak istediği, genç çalıştırıcı ile hem A takımın hem de altyapının yeniden yapılandırılması için uzun vadeli bir anlaşma yaptığı bildirildi. Bu arada Esen Bayburtspor’un Salı akşamı Güler koordinatörlüğünde ilk çalışmasını yaparak hem U 17 hem de U 15 kategorisinde sahaya ineceği ifade edildi.