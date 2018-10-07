Ligin 6. haftasında deplasmanda 24 Erzincansporla mücadele eden Bayburt İl Özel İdarespor rakibini farklı mağlup ederek evine moralle döndü.

Maçın ilk devresi her iki takım adına da vasat bir mücadeleye sahne oldu ve 0-0 tamamlandı.

Maçın ikinci devresine iyi başlayan takım Bayburt İl Özel İdarespor oldu. Maçın 48. dakikasında Emre Hasan Balcı takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Attığı golle moral bulan Bayburt ekibi daha rahat bir oyun sergilemeye başladı. 60. dakikada Feyyaz Aydil’le durumu 2-0 yapan Bayburt İl Özel İdarespor bu golden sonra iyice rahatladı. Yediği iki gol sonrası iyice oyun disiplininden kopan 24 Erzincanspor, defansında açıklar vermeye başladı. 76. dakikada Bayburt İl Özel İdarespordan Ali Kemal Yükseker farkı 3’e çıkarak golü kaydetti 3-0. Bu golden tam 5 dakika sonra Ali Kemal Yükseker tekrar sahneye çıktı ve durumu 4-0 yapan golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayburt Erzincan’da 3 altın puanla dönerek puanını 12 ye yükseltirken 24 Erzincanspor 8 puanda kaldı.

Bayburt İl Özel İdarespor haftaya Cumartesi günü Gençosman stadyumunda Payassporla mücadele edecek.