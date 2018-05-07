Bayburt Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Bayburt’ta ki çeşitli okullarda eğitim gören özel öğrencilerin yer aldığı 1. Zeytin Dalı Engelli Spor Oyunları kapanış töreni gerçekleşti.

Bayburt Merkez Spor Salonunda gerçekleşen törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan oyunların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve ‘’Şunu bilin ki Bayburt Belediyesi olarak sizlerin hep yanındayız. Bayburt’taki sokaklar, oyun alanları sizler için engelsiz alanlar olarak inşa ediliyor ve Bayburt’un bütünü sizin emrinizde olacak.’’ İfadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Vali Pehlivan ve Başkan Memiş ile protokol üyeleri tarafından oyunlarda dereceye giren özel öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi.

Daha sonra verilen konserle sona eren törene Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş’in yanı sıra Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Adem Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, kurum müdürleri, öğretmenler, özel öğrenciler ve aileleri katıldı.