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Düzce deplasmanında 3 puanla döndük..

3. Lig 1. Grup’ta 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Düzce deplasmanında 3 puanla döndük..
30 Ocak 2018 Salı 17:23
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Bayburt Grup, Düzce deplasmanında altın değerindeki 3 puanın sahibi oldu. Ligin şampiyon adaylarından Düzcespor’un konuğu olan Bayburt Grup, maçtan 1. dakika ve 90+5’te attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı. Düzce 18 Temmuz Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayan karşılaşmayı Adem Bozkurt, Onur İçyer, Ömer Yüzer üçlüsü yönetti. Maçın ilk dakikasında ceza sahasına ortalanan top kafalardan sekerek Güray Gaziaoğlu’nun önüne düştü. Güray sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. Bayburt Grup, 1. dakikasında 1-0 öne geçtiği karşılaşmada kontrolü elden bırakmadı. Cezalı ve sakat oyuncularının eksikliğini maç boyunca hisseden Düzcespor, karşılaşmada pek bir varlık gösteremedi.

Bayburt Grup, 90+5’te bir gol daha buldu. Maçı 2-0’a getiren golü Nazif Şener attı. Karşılaşma Bayburt Grup’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Puanını 31’e çıkararak ligde 5. sıraya yükselen Bayburt Grup, 4 Şubat’ta Gençosman Stasyumu’nda Çanakkale Dardanel’i ağırlayacak.

19. hafta sonunda alınan toplu sonuçlar ve puan durumu şöyle: Düzcespor - Bayburt Grup Özel İdare: 0-2 Yeni Altındağ Bld. – Erbaaspor: 1-1 Çanakkale Dardanel SK - Halide Edip Adıvar: 2-2 Erzin Belediyespor - Bergama Belediyespor: 0-0 Kemerspor 2003 - Manisa BBSK: 0-2 Orhangazi Belediyespor - Kozan Belediyespor: 2-1 12 Bingölspor – Ofspor: 0-0 Bayrampaşa – Çatalcaspor: 2-1 Yomraspor - Batman Petrolspor: 0-1

 

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