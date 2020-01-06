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Dünya Şampiyonu Yıldızoğlu’na MHP’den plaket

Romanya’da yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 65 kiloda sağ kolda dünya şampiyonu olan Yusuf Ziya Yıldızoğlu’na Milliyetçi Hareket Partisi tarafından plaket takdim edildi.

Dünya Şampiyonu Yıldızoğlu’na MHP’den plaket
06 Ocak 2020 Pazartesi 11:59

Parti binasında düzenlenen törenle Yıldızoğlu’na plaket takdim eden MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, “Bayburt’lu genç kardeşimiz Yusuf Ziya Yıldızoğlu’nun elde ettiği dünya şampiyonluğu bizleri gururlandırdı ve göğsümüzü kabarttı.

Bu başarının bir başlangıç olmasını ve bundan sonraki şampiyonalarda ülkemizi ve dolayısıyla Bayburt’umuzu başarıyla temsil etmesini temenni ediyorum.

 Kendisini tebrik ediyor, bileğinin kuvvetli, yolunun da açık olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yıldızoğlu ise, Kasap’ın nezdinde MHP İl ve İlçe yöneticilerine ve tüm camiaya teşekkür ettiğini belirtti.

Törene, MHP MYK üyesi İdris Aydın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Belediye Meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri katıldı.

Etiketler; #Bilek Güreşi
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