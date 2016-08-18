Dumlupınar, Batuhan haçlı zihniyetini geçemedi

Milli Takım Antrenörü Seyfullah Dumlupınar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rio 2016 yaz olimpiyat oyunlarında Batuhan Gözgeç’in çıktığı müsabakada haçlı zihniyetini geçemediğini söyledi.

Dumlupınar, Batuhan haçlı zihniyetini geçemedi
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Milli Takım Antrenörü Seyfullah Dumlupınar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Batuhan Haçlı zihniyetini geçemedi.

“Türkiye boks milli takımı olarak katıldığımız Rio 2016 yaz olimpiyat oyunlarına üç antrenor 6 sporcu olarak katildik, sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler hepsinin alınlarından öpüyoruz ama hakemleri geçemedik. Batuhan Gözgeç’in Alman boksörle oynadığı çeyrek final maçında Türkiye düşmanlıklarını tam gösterdiler. Bu çeyrek final maçında Batuhan kazanmak için pres, mücadele, savaş ne gerekiyorsa yaptı ama haçlı zihniyetini geçemedi bu maçı tüm Türkiye izledi yapılan haksızlığı gördü dedi.”

“Maçları burada bulunan spor Bakanlığı müsteşarımız spor genel müdürümüz, genel müdür yardımcılarımız canlı olarak izlediler, sporcularımızın göstermiş oldukları performanslardan memnuniyetlerini dile getirdiler Teknik heyet olarak sayın müsteşarımıza sayın Genel müdürümüze sayın Genel müdür yardımcılarımıza çok teşekkür ederiz özellikle boks fedarasyonu başkanımız sayın Eyüp Gözgeç’e olimpiyat hazırlık aşamasında milli takımımıza ve teknik heyete sağladığı imkanlar için teşekkür ederiz dedi.”

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