Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığına aday.

BAYBURTGÜNDEM- Karate sporunda uluslarası başarılar elde eden ve Karate Milli Takım antrenörlüğü de yapan Doç. Dr. Kul, Kasım ayında yapılması planlanan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Türkiye'de spor camiasının yakından tanıdığı bir isim olan Doç. Dr. Murat Kul, Türk sporuna 30 yıl boyunca her düzeyde hizmet etmiş biri isim.

Adaylığı ile kamuoyuna bir duyuru yayınlayan Murat Kul, yıllardır yöneticisi olduğu federasyonda sorunları da iyi gözlemleyerek, aday olma kararı aldığını belirtti. Kul, yaptığı açıklamada, "Sorunlara çözüm üretme, camiada birleştirici bir tavır benimseyerek uzlaştırıcı bir rol üstlenme, paydaşımız olan başta Gençlik Spor Bakanlığı ve üniversitelerimiz olmak üzere tüm kuruluşlarla sağlıklı bir eşgüdüm oluşturma iradesi ve kararlılığına sahibim" dedi.

Seçilmesi halinde üniversite sporları şurası tertip ederek, ortak akılla işleyen bir federasyon oluşturma yönünde adımlar atacağını ifade eden Doç. Dr. Kul, şeffaf bir yönetim ve işleyiş oluşturacaklarını belirtti.

Murat Kul, federasyonun genel kurula gidiş şekline eleştiriler getirerek, hangi üniversitenin kaç delegeye sahip olduğunun açıklanması gerektiğini kaydetti. Bayburt Üniversitesi'nin spor alanındaki gücünü daha da üstlere çekecek bir yola baş koyan Doç. Dr. Murat Kul'a kasım ayında yapılacak genel kurulda başarılar diliyor, Türkiye'nin bütün üniversitelerindeki Bayburtlu akademisyenleri Doç. Dr. Murat Kul'a destek vermeye davet ediyoruz. Doç. Dr. Murat Kul'un kamuoyu ile paylaştığı metin ve özgeçmişi şöyle: "Çok kıymetli spor camiası, değerli akademisyenler, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 5 Kasım 2021 tarihinde yapılması planlanan Seçimli Olağan Genel Kurulu öncesinde Federasyon Başkanlığına aday olduğumu sizlere bildirmek isterim.

Adaylık duyurumun öncesinde gerek üniversite, gerekse spor camiasının yöneticileri ile geniş tabanlı bir istişare yaparak yola çıktığımı hassaten belirtmek istiyorum. Bu süreçte bize inanan ve destek olan büyüklerime, dostlarıma da şükranlarımı arz ediyorum. Yönetimine talip olmaktan şeref duyduğum Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna ve Türk Sporuna yaklaşık 30 yıl süreyle her düzeyde hizmet etmiş olmanın bana kazandırdığı özgüvenle yola çıkıyorum.

Sporcu, antrenör ve idareci olarak ulusal ve uluslararası onlarca etkinlikte görev almış, Karate Dünya Şampiyonluğu yaşamış bir kardeşiniz olarak bu görevi layıkıyla yürütecek ehliyete sahip olduğuma inanıyorum. Yıllardır yönetici olarak görev yaptığım üniversitelerde Federasyonun etkinliklerini yakından takip etmekte, sorunları ve talepleri izlemekteyim. Sorunlara çözüm üretme, camiada birleştirici bir tavır benimseyerek uzlaştırıcı bir rol üstlenme, paydaşımız olan başta Gençlik Spor Bakanlığı ve üniversitelerimiz olmak üzere tüm kuruluşlarla sağlıklı bir eşgüdüm oluşturma iradesi ve kararlılığına sahibim. Bu konuda siz değerli dostlarımızın önerilerini alıp, ortak akıl üzere inşa edeceğimiz bir yol haritası belirleyerek stratejik planımızı ortaya koymak istiyorum.

Uzun süredir başkanlık görevini başarıyla yürüten Prof. Dr. Kemal TAMER hocamıza hizmetlerinden dolayı teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Ancak yeni dönemde federasyonda geniş kapsamlı bir kan değişimine duyulan ihtiyacın herkesin malumu olduğunu eklemek isterim. Bunu tamamıyla yeni ve güçlü bir ekiple kurmayı camiamıza taahhüt ediyorum. Federasyon yönetimini üstlenmemiz halinde oluşturacağımız uzman bir ekiple işlerimizi yürüteceğimizi ve şeffaflık ilkesini benimseyeceğimizi bütün camiamıza taahhüt ediyorum. En geniş, güçlü ve adil temsil imkanı sağlayacak ölçekte kurullar oluşturmayı, uyum içerisinde çalışacak ve yeni bir sinerji üretecek bir çalışma takımı kurmayı planlıyorum. Sizlerin yapacağı her türlü öneriyi dikkatle dinleyeceğimizi ve değerlendireceğimizi samimiyetle dile getirebilirim. Oluşturacağımız güçlü ekiple, el birliğiyle hazırlayacağımız plan ve projelerle, kuşatıcı ve birleştirici bir anlayışla, ülkemizin spor politikalarına da ışık tutacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki süreçte somut olarak yapmayı planladığımız bazı etkinlikleri ve projeleri de sizlerin bilgisine arz edeceğim.

Ancak tekrar ortak akla verdiğimiz önemi hatırlatarak, bütün etkinlik ve projelerimizi sağlıklı bir biçimde kurgulamak ve uygulamaya aktarmak için ilk işimizin üniversite sporları şurası düzenlemek olacağını ve camiamızın ortak aklının süzgecinden geçecek öneri, talep ve katkıları, bilimsel bir yaklaşımla ele alarak nihai yol haritamızı oluşturacağımızı belirtmek isterim. Tüm çalışmalar için bir denetleme ve takip takvimi oluşturacak, proje birimimiz eliyle bunun şeffaf bir biçimde camiamızla paylaşılmasını temin edeceğiz. Temel yaklaşımımı ve niyetimi ortaya koyarak adaylığımı tekrar takdirlerinize sunuyorum.

Son olarak, seçimli genel kurul sürecinin ortak ve bilimsel aklın temsilcileri olan üniversite mensuplarını rahatsız etmeyecek bir şeffaflık içerisinde yürütülmesi beklentimizi buradan dile getirmek isterim. Federasyon yönetimi, 19.08.2021 tarihinde “Acele” notuyla üniversitelerden delege istemek üzere dağıtımını yaptığı yazıyı hangi üniversitelere gönderdiğini ve hangi üniversiteye kaç delege verdiğini şeffaf bir biçimde yayınlamalıdır. Delege listesi belirlenmeden ve ilan edilmeden imza toplama motivasyonuyla yürütülen sürecin üniversitelerin saygınlığına gölge düşürdüğü aşikârdır. Bu konuda beklentimiz, ana statüde yer alan ilgili hüküm çerçevesinde üniversitelere hangi ölçütlerle delege dağıtıldığının bir an evvel yükseköğretim camiasına duyurulmasıdır.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Murat KUL

TÜSF Başkan Adayı"





