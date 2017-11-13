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Deplasmandan 1 Puan..

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 12'nci hafta maçında Batman Petrolspor ile Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor, 0-0 berabere kaldı.

Deplasmandan 1 Puan..
13 Kasım 2017 Pazartesi 11:45

STAT: 16 Mayıs
HAKEMLER: A. Kerim Saltuk Koca (xxx), Bekir Özçelik (xxx), Ömer Yüzer (xxx)
BATMAN PETROLSPOR: Ahmet (xx), Serhat (xx), Halil (xx), Reha (xx) (Dk. 77 Ramazan x), Atilla (xx), Emre Aydın (xx), Erman (x), Ensar (xx), Celal (xx) (Dk. 70 Fahri xx), Emre Bayram (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 60 Samed x)
BAYBURTSPOR: İsmet (xx), Ali Koçak (xxx) (Dk. 86 Nazif), Mert (xx), Gökhan (xx), Özkan (x), Adem (xx), Güray (x), Berkay (x) (Dk. 46 Aykut xx), Rahmi (x), Hasan (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 80 Oğuzhan x)
SARI KARTLAR: Ahmet, Ensar (Batman Petrolspor) - Adem (Bayburtspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 12'nci hafta maçında Batman Petrolspor ile Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor, 0-0 berabere kaldı.

5'inci dakikada, konuk ekip Bayburt'tan Ali serbest atış kullandı, defans tehlikeyi önledi.
20'nci dakikada, korner atışında Batman Petrolsporlu Serhat kafayla vurdu, top direkten döndü. Dönen topa Celal gelişine vurdu, top az farkla auta çıktı.
33'üncü dakikada, gelişen Batman Petrol atağında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Oğuzhan'ın sert şutu direkten döndü.
44'üncü dakikada, Batman Petrolspor mutlak golden oldu. Emre'nin soldan ortasında golcü Reha'nın kafa şutu az farkla auta çıktı.
49'uncu dakikada, Batman Petrol, bir pozisyonu daha cömertçe harcadı. Halil'in kullandığı serbest atışta Ensar gol pozisyonunu değerlendiremedi.
73'üncü dakikada, Bayburt atağında, Mert'in uzaktan aşırtma şutu az farkla auta çıktı.
84'üncü dakikada, Bayburtspor atağında, Emre Bayram'ın topa müdahalesini penaltı olarak yorumlayan futbolcular hakeme itiraz etti. Hakem oyunu devam ettirdi.

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