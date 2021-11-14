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DEPLASMANDA LİDERDEN 1 PUAN ALDIK

Bayburt İl Özel İdarespor TFF 2.Lig'de liderlik koltuğunda oturan Hekimoğlu Trabzon FK’yla karşılaştı.

DEPLASMANDA LİDERDEN 1 PUAN ALDIK
14 Kasım 2021 Pazar 15:05
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BAYBURTGÜNDEM-Bayburt İl Özel İdare 15. dakikada İbrahim Alan'ın golüyle öne geçti. Hekimoğlu Trabzon FK 0-1 Bayburt İl Özel İdarespor

İlk yarı Bayburt İl İdarespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Hekimoğlu Trabzon FK 87. dakikada Musa Caner Aktaş'ın golüyle skoru eşitledi 1-1 .

Hekimoğlu Trabzon FK-Bayburt İl Özel İdarespo maçı kadroları

Hekimoğlu Trabzon FK: Özkan Karabulut, Yasin, Onur, Ali, Mehmet, Hakan Demir, Hakan Yavuz, Özkan Yıldırım, Yunus Emre, Musa Caner, Mustafa Ethem

Yedekler: Azat, Miraç, Emre, Muhammed, Tunahan, Kerem, Kaan, B.Sefa, Abdulkadir

Bayburt İl Özel İdarespor: Uğur, Ali, Onur,Mehmet,Sefa, Yunus Emre, İbrahim,Ali Fırat, Uğur Mustafa, Zülküf, Ömer

Yedekler: Burak,Emre,Ömer Faruk,Selim,Batuhan,Mustafa Yiğit,İbrahim,Burak,Emirhan,Yunus Emre

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