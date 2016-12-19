Deplasmanda ilk Galibiyet

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta 18. Hafta maçları tamamlandı. Tekirdağspor’la karşılaşan temsilcimiz rakibini 3-1 mağlup etmeyi

Bayburt Grup Özle İdare Gençlikspor, ilk deplasman galibiyetini aldı. Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta 18. Hafta maçları tamamlandı. Tekirdağspor’la karşılaşan temsilcimiz rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Tekirdağ Namık Kemal Stadı’nda saat 13.30’da başlayan maçı hakem Emre Kargın yönetti.

İki takımın da sahaya yenilenen teknik heyetle çıktığı karşılaşmaya temsilcimiz golle başladı. Dakikalar henüz 4’ü gösterdiğinde Bayburt Grup, Ahmet Üner’le 1-0 öne geçti. Golden sonra ev sahibi ekibin beraberlik için baskı kurmaya çalıştığı 21. dakikada hakem Emre kargın bir pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Rıza Şen, skora eşitlik getirdi: 1-1 Karşılıklı atakların sıklaştığı ilk yarıda etkili gözüken taraf temsilcimizdi.

28. Dakikada Sinan Ayar’la bir kez daha öne geçen Bayburt Grup, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarı bu defa temsilcimiz adına şokla başladı. 49’da Yücel Yıldırım direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişiyle skoru korumak isteyen Bayburt Grup, Tekirdağspor’un beraberlik için yüklendiği dakikalarda skoru 3-1’e getiren golü buldu. Sinan Ayar, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmayınca temsilcimiz sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyet Bayburt Grup’un bu sezon deplasmanda kazandığı ilk 3 puanı da getirdi.

Temsilcimiz ayrıca bu sezon bir maçta aldığı en gollü skora da imza attı.





