CİZREDEN RÖVANŞI ALDIK.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta 21. Hafta maçları bugün oynandı. Temsilcimiz Bayburt Grup evinde ağırladığı Cizre Sporu yenerek puan sıralamasında üstüne çıktı.

Genç Osman Stadyumu’nda saat 13.00’da başlayan karşılaşmayı Erdem Temel, Ercan Aydın, Murat Tuğberk Curbay hakem üçlüsü yönetti.Bayburt Grup Özel İdare Spor kendi sahasında Cizre spora ikinci yarıda üstünlük sonucu bulduğu goller ile 2 – 1 galip gelerek büyük bir avantaj elde etti.Soğuk ve sert zeminde oynanan mücadelede her iki takımda vasat bir futbol sergilediler. Maçın12 dakikasında ani gelişen bir atakta Aykut Topal’ın ıskası ile topu önünde bulan Yusuf meşin yuvarlağı ev sahibi ağlara gönderdi. Bayburt Grup Özel İdare Gençlik spor, evinde ağırladığı Cizre spor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Genç Osman’da Cizre spor’la karşı karşıya geldi.İlk devre pas yaparak ileriye doğru oynamaya çalışan Bayburt Grup, net gol pozisyonlarına da girmesine karşın bir türlü istediği golü bulamadı. Rakip Cizre ise, 12. dakikada defansın da hatasından yararlanarak bulduğu tek pozisyonda topu ağlarımıza göndermeyi başardı. Temsilcimiz soyunma odasına 0-1 yenik girdi.Sarı siyahlılar ikinci yarıya çok daha istekli çıktı. Oyunu tamamen rakip sahaya yıkan temsilcimiz, aradığı golü 72. Dakikada buldu. Sol kanatta topla buluşan Baran Yardımcı, rakibini geçmeyi başardı. Ceza sahası içerisine girerek vuruşunu yapan Baran, muhteşem bir gole imza atarak takımının beraberliği yakalayan golünü de kaydetmiş oldu.Bu golden 2 dakika sonra yine etkili gelen Bayburt Grup’ta soldan gelen ortaya kafayla iyi vuran Hasan takımın öne geçiren golü kaydetti.Bayburt 90 dakika sonunda 3 puanın sahibi oldu.Bayburt Grup 29 Ocak ta Erzin Deplasmanına giderek Puanlar arayacak.STAT: GENÇ OSMANHAKEMLER: ERDEM TEMELXX ERCAN AYDINXX MURAT TUĞBERK CURBAY XXBAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Ramazan xxx, Aykut xx, Yener xx, Sergen xxx, Erçin xx, Eren xxx ( Dk. 81 Aykut Sarıdoğan xx) , Batuhan xxx, Baran xxx ( Dk.87 Yücel xx), Gökhan xx( Dk. 65 Sinan xx), Hasan xxx, Eren Görür xxxCİZRE SPOR: Onur Nazmi x, Emrah x,Aykut xx, Doğukan xx( Dk. 53 Volkan x ), Ali xx, Emrah xx, Süleyman xx, Ömer x, Yusuf xx (Dk. 61 Gökhan x ),Ebubekir x, İsmail xx ( Dk. 77 Arda x)SARI KARTLAR: Hasan, Aykut Topal,Eren Görür,Batuhan (Bayburt Grup),Süleyman,Ebubekir (Cizre Spor )