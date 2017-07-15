Cirit Sporu Bu Kez Dede Korkut Şölenleri İçin İcra Edildi

Bu yıl 23.sü düzenlenen Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri kapsamında cirit müsabakası düzenlendi. Bayburt Belediyesi Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakayı Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan, Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali, Ankara Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Adnan Bayram, Gölbaşı Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Yüksel Kaymak ve vatandaşlar takip etti.

Kazanan Dostluk Oldu Bayburt, Balca, Genç Osman ve Dede Korkut Atlı Spor Kulüplerinin karşılaştığı müsabakalar oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. 4 kulüpten kurulan karma takımlarla icra edilen müsabakada kazanan dostluk olurken müsabaka sonunda Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş takım kaptanlarına günün anısına Bayburt Saat Kulesi’nin Bayburt Taşından yapılmış biblosunu hediye ettiler. ​