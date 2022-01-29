Celil Çalışkan: "Şampiyonluğa inandık, şehri inandıramıyoruz!"

BAYBURTGÜNDEM- An Zentrum Bayburt Özel İdarespor Kulübü Başkanı Celil Çalışkan, yönetim, teknik heyet ve oyuncular olarak şampiyonluğa inandıklarını fakat şehri buna inandıramadıklarını söyledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen toplantıda basın mensupları ile bir araya gelen Çalışkan, bir iç dökümü şeklinde geçen açıklamalarında şehrin takıma olan ilgisizliğini anlayamadığını belirtti.

An Zentrum Bayburt Özel İdarespor’un şehrin tek profesyonel takımı olduğunu hatırlatan Çalışkan, “Biz taraftarı, iş adamı, STK’ları ile hep birlikte olmak istiyoruz. Şu ana kadar bunu sağlayamadık. Ümidimizi koruyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Bu takım PTT 1. Lige çıkacak, biz buna inandık ama şehri inandıramıyoruz” dedi.

Kulüp hakkında bilgiler veren Başkan Celil Çalışkan, 12 günlük Antalya kampında 3 oyuncuyla yolların ayrıldığını, 6 yeni oyuncu ile de anlaşma sağlandığını belirterek, kadroya önümüzdeki günlerde katılacak yeni bir oyuncu ile transferi kapatacaklarını belirtti.

Son 10 günde iki ayrı sponsorluk anlaşması yaptıklarını ifade eden Çalışkan, Iğdırlı iş adamı Cantürk Alagöz ve Cripto Swaps ile sponsorluk sözleşmesi imzaladıklarını belirtti. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor’un cripto para piyasasına girdiğini 1 Şubat itibariyle de satışların başlayacağını belirten Çalışkan, dünyadaki tüm Bayburtlular’dan destek beklediklerini kaydetti. Çalışkan, sponsor arayışlarının ve görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Başkan Çalışkan, açıklamasında takıma her zaman destek verenlere de teşekkür etti. Çalışkan, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Bayburt Gençlikspor İl Müdürü Adem Köse, An Zentrum Firması sahibi Muhammet Karaoğlu ve iş adamı Şemsettin Çalışkan’a teşekkür ederek, “Bu isimlerin dışında ‘bu kulüp benim kulübüm’ diyen kimseyi göremiyorum. Çalışıyor, emek veriyoruz ama maalesef gördüğümüz şeyler bizi yıpratıyor. Bir senedir elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Sezon başında, ‘bu takıma sahip çıkılırsa tarih yazar, sahip çıkılmazsa tarih olur’ dedik. Sahip çıkılmadı ama biz bu işi başaracağız. Biz istiyoruz ki başarıyı paylaşalım. Aile olarak buna inandık; teknik ekip, oyuncular ve biz. Bu aile genişleyebilir. Sivil toplum kuruluşlarını bekliyoruz. Özellikle Ticaret ve Sanayi Odası’nı bekliyorum” şeklinde konuştu.

Oyuncuların duygulandıran davranışı

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Çalışkan, kulübün futbolculara borcunun olmadığını belirterek, futbolcularla yaşadığı ve kendisini duygulandıran bir anısından bahsetti. Oyunculara ödemeleri yapacağı günü belirterek, ödemeleri yapmadığı takdirde oyuncuların tamamının serbest kalacağını taahhüt ettiğini belirterek, “Söz verdiğim tarihten iki gün sonra alacaklarını ödedim. Bu konuyu ağızlarına bile almadılar. Müthiş transfer teklifi aldılar. Bir sezonda verdiğimiz paranı iki katını yarı sezon için teklif ettiler ama oyuncularımız bize inandı, bu şehri sevdi. Bayburtlu olmayan oyuncularımla bu bağı kurabildik ama maalesef bu şehirle kuramadık” dedi.

Deplasmanlarda destek verenler, vermeyenler…

‘Deplasmanlara giderken size destek veriliyor mu’ sorusuna ise Çalışkan isim vererek cevap verdi. Çalışkan, Topçuoğlu İnşaat’ın, amcası İsrafil Çalışkan’ın, Yıldıray Kılıç ile Ali Yeneroğlu’nun Tekirdağ Derneği’nin, Sakarya Valisi’nin bu yönde verdiği desteklerden bahsetti. Çalışkan, bu isimlerin birer deplasmanı karşıladıklarını, diğer kalan kısmı kendilerinin karşıladığını, Kocaeli’deki Bayburt derneğinin ise, söz vermesine rağmen kupa maçının masraflarını karşılamadığını dile getirdi.

Deplasmanlara genelde uçakla gittiklerini ifade eden Çalışkan, Bayburt Seyahat Firmasının Sahibi Süleyman Seyhan’ın bazı deplasmanlara giderken havaalanına kadar ulaşımı karşıladığını belirtti.

Takıma esnafın desteği var mı?

Çalışkan, canlı yayından taraftarın esnafın desteğine yönelik sorduğu soruya ise, “Esnaftan destek göremiyoruz. Hatta parasını geciktiği zaman mal da vermiyorlar. Bayburt’ta para kazanan marketler var ama kulübe bu muameleyi layık görüyorlar. Bu marketlerin isimlerini de açıklayacağım. Bayburt halkı para kazandırdıkları yerleri bilsin, tanısın. Mesela yılda 20 takım, buraya gelip bizim otellerimizde kalıyor. Bu takımın bu otellere katkısı bu. . Oyunculara bir sürpriz yapayım dedim. Otelden sabah kahvaltısı fiyatı istedim Bir kişilik kahvaltıya 60 lira dediler. Düşünebiliyor musunuz bir kişilik kahvaltı 60 lira. Durum bundan ibaret” diye konuştu.

Azaphan’la görüşme bahsi

Sosyal medyada paylaşılan iş adamı Dinçer Azaphan’la ilgili iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını, Azaphan’la bire bir görüşmesinin olmadığını, Sinan Ergin aracılığı ile görüşmek istediğini ilettiğini, Azaphan’ın ise geçmişte yaşadığı bir olaydan dolayı An Zentrum Bayburt Özel İdarespor’la ilgili bir tasarrufunun olmayacağı bilgisinin kendisine iletildiğini kaydetti. Çalışkan, Galatasaray Kulübü’nün sponsoru olan Azaphan’ın kendi şehrinin takımına da destek vermesini arzu ettiklerini kaydetti.

Taraftar neden ilgisiz?

‘Taraftarların desteğinden memnun musunuz’ yönündeki bir soruya ise Çalışkan, “Bayburt’tan beklentimiz, bize sahip çıkılsın istiyorduk. Neden yalnız bırakılıyoruz, manevi olarak neden yalnız bırakılıyoruz. Tribünlerimiz neden dolmuyor? Taraftarımız neden ilgisiz? Bunu anlayamıyoruz, anlamakta güçlük çekiyoruz. Deplasman takımlarına imreniyoruz. Şehirler futbol kulüplerinin çevresinde bütünleşmiş” ifadeleri ile cevap verdi.