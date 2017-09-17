Çanakkale deplasmanından puanla döndük..

Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor Çanakkale deplasmanından puanla döndü. Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta üçüncü hafta mücadeleleri tamamlandı.
Temsilcimiz Bayburt Grup, Çanakkale 18 Mart Stadyumu’nda saat 19.00’da Ali Akdeniz, Gökhan Esen, Birkan Çanakcıoğlu üçlüsünün yönetimiyle oynanan maçtan 1 puan çıkardı. Zorlu 90 dakika 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Lige Hatay deplasmanında aldığı mağlubiyetle başlayan, sonrasında kendi evinde Düzcespor’u farklı geçen Bayburt Grup, Çanakkle Dardanel deplasmanından aldığı beraberlikle puanını 4’e yükselterek ligde 9. Sırada yer aldı. Temsilcimiz önümüzdeki hafta Gençosman Stadyumu’nda Yeni Altındağ Belediyespor’u ağırlayacak.
STAD: Çanakkale 18 Mart Stadyumu
HAKEMLER: Ali Akdeniz (xx), Gökhan Esen (x), Birkan Çanakcıoğlu (x)
Dardanelspor A.Ş: Cüneyt (xx),Sinan (xx), Fatih (xx), Ahmet (xxx) (dk. 79 Furkan (x), Uğur Uğur(x) (dk. 37 Oğuzhan(x), Selim (xx), Serhat (xx), Mustafa (xx), Sergen (xx), Tahir (x), (dk 45 Fırat (x), Veli (xx)
Bayburt Grup Ö. İdare Gençlik ve Spor: İsmet(xx), Mert (xxx), Gökhan(xx), Özkan (xx) (dk. 59 Oğuzhan Türkmen(x), Adem (x), Yunus (xx) (dk. 62 Muhammed(x, İsmail (xx), Rahmi Muhammet (xx), Hasan (xx), Hüseyin (xx) (dk. 70 Güray (x), Selçuk (xx)
Sarı Kart:
Dardanelspor: dk. 20 Sergen, dk. 24 Uğur, dk. 45 Veli, dk. 68 Serhat, dk. 83 Fatih,
Bayburt Grup Ö. İdare Gençlik ve Spor: dk. 24 Adem, dk. 33Rahmi Muhammed, dk. 89 Mert,
Kırmızı kart:
Dardanelspor:
Bayburt Grup Ö. İdare Gençlik ve Spor: dk. 56 Adem,
3. haftanın sonunda alınan toplu sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Dardanelspor - Bayburt Grup Özel İdare: 0-0 Orhangazi Belediyespor - Manisa BBSK: 1-0 Düzcespor - Bergama Belediyespor: 2-0 Kemerspor 2003 - Batman Petrolspor: 1-1 Erzin Belediyespor - Kozan Belediyespor: 1-3 Yeni Altındağ Bld. - Halide Edip Adıvar SK: 0-3 Ofspor - Erbaaspor: 0-0 Yomraspor - Çatalcaspor: 0-2 Bingölspor - Bayrampaşa: 0-0
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