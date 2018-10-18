TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 7 haftayı yenilgisiz lider olarak tamamlayan Bayburt İl Özel İdare, lig sonuncusu Bucaspor'u evinde tek golle geçti.
Buca’da gece oynanan maçın ilk yarısı orta saha mücadelesiyle geçerken, ev sahibi Bucasporun 24. dakikada bir topu direkten döndü. Maçın ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bucaspor, ligin dibinden kurtarmak ve kendi saha avantajını iyi değerlendirmek adına maçın ikinci yarısına atak başladı. Defans ağırlıklı oynayan Bayburt ekibi Buca’nın ataklarını etkisiz hale getirirken Buca defansında pozisyonlar bulmaya başladı. Bu ataklardan birinde Bayburt İl Özel İdarespor, 55. dakikada Feyyaz Aydil’in attığı golle 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda rakibine gol atma fırsatı vermeyen ve istediği oyunu sahada uygulayan Bayburt İl Özel İdarespor 90 dakika sonunda sahadan 1-0 galibiyetle ve 3 puanla ayrılırken puanını 18’e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi. Bucaspor ise aldığı yenilgiyle 3 puanda kaldı.
Haftanın maç sonuçarı
Bucaspor 0 – 1 Bayburt İl Özel İdare
Bağcılar SK 0 – 0 Diyarbekirspor
Serik Belediyespor 2 – 1 Kocaelispor
Gölcükspor 2 – 1 1461 Trabzon
Turgutluspor 1 – 0 Muğlaspor
Halide Edip Adıvar SK 0 – 0 Ankara Adliyespor
Fatsa Belediyespor 0 – 0 Cizrespor
Payasspor 3 – 2 Çorum Belediyespor
24 Erzincanspor 3 – 0 Karacabey Birlikspor
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