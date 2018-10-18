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Bucasporu Tek golle geçtik Namağlup Lider..

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 7 haftayı yenilgisiz lider olarak tamamlayan Bayburt İl Özel İdare, lig sonuncusu Bucaspor'u evinde tek golle geçti.

Bucasporu Tek golle geçtik Namağlup Lider..
18 Ekim 2018 Perşembe 12:33

Buca’da gece oynanan maçın ilk yarısı orta saha mücadelesiyle geçerken, ev sahibi Bucasporun 24. dakikada bir topu direkten döndü. Maçın ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bucaspor, ligin dibinden kurtarmak ve kendi saha avantajını iyi değerlendirmek adına maçın ikinci yarısına atak başladı. Defans ağırlıklı oynayan Bayburt ekibi Buca’nın ataklarını etkisiz hale getirirken Buca defansında pozisyonlar bulmaya başladı. Bu ataklardan birinde  Bayburt İl Özel İdarespor, 55. dakikada Feyyaz Aydil’in attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda rakibine gol atma fırsatı vermeyen ve istediği oyunu sahada uygulayan Bayburt İl Özel İdarespor 90 dakika sonunda sahadan 1-0 galibiyetle ve 3 puanla ayrılırken puanını 18’e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi. Bucaspor ise aldığı yenilgiyle 3 puanda kaldı.

Haftanın maç sonuçarı

Bucaspor       0 – 1   Bayburt İl Özel İdare

Bağcılar SK    0 – 0   Diyarbekirspor

Serik Belediyespor    2 – 1  Kocaelispor

Gölcükspor    2 – 1  1461 Trabzon

Turgutluspor  1 – 0   Muğlaspor

Halide Edip Adıvar SK  0 – 0  Ankara Adliyespor

Fatsa Belediyespor   0 – 0  Cizrespor

Payasspor     3 – 2  Çorum Belediyespor

24 Erzincanspor       3 – 0   Karacabey Birlikspor

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