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BİRER PUANI PAYLAŞTIK

Bayburt Grup Özel İdare Spor Gençosman da Erbaa spor’la berabere kalarak puanları paylaştı.

BİRER PUANI PAYLAŞTIK
02 Ekim 2017 Pazartesi 10:15

Bayburt Grup, galibiyet için çıktığı Erbaa spor maçından bir  puanla ayrıldı.Maçın son 10. dakikasında gol bularak evinde 3 puan almak isteyen Bayburt Grup girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

Bu sezon kendi evindeki maçlar başta olmak üzere taraftarlarının ilgi göstermediği maçların antrenman havasında geçmesi ve mevcut takımın geleceğe yönelik umut vadeden bir futbol sergileyememiş olması maçların heyecanını iyice azaltmış oluyor.

Bayburt Grup Özel İdare Spor Cumartesi günü Halide Edip Adıvar Spor deplasmanına gidecek.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: GÖKHAN ÖZBULUT X, METİN CEBECİ X, SONER AKGÜN X

 BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: İsmet xx, Mert x, Güray x, Özkan x( Dk. 84 Aykut x), Adem xx, Yunus x( Dk. 70 Ali x) , Ufuk x(Dk.46. Muhsin x) ,  Rahmi xx, Hasan xx, Hüseyin Ali x, Oğuzhan x

ERBAA  SPOR: Nurullah xx, Onur  xx, Rıdvan xx, Yasin xxx, Ufuk  x( Dk. 70 Eşref x),Berk Kal xx,Serkan xx,Soner xx,Çetin xx, Tolga  x(Dk. 89 Sertaç x) ,Murat x( Dk. 64 Emirhan x),

SARI KARTLAR: Nurullah, Sertaç (Erbaa Spor.)

Haftanın maç sonuçları

Bayburt Grup Özel İdare     0 – 0   Erbaaspor

Yomraspor    1 – 2  Kemerspor 2003

Batman Petrolspor    1 – 1  Düzcespor

Kozan Belediyespor  4 – 0  Yeni Altındağ Bld.

Bayrampaşa  0 – 0  Orhangazi Belediyespor

Halide Edip Adıvar SK  0 – 1 12 Bingölspor

Manisa BBSK  1 – 0  Çanakkale Dardanelspor

Çatalcaspor   1 – 0  Erzin Belediyespor

Bergama Belediyespor   0 – 4  Ofspor

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