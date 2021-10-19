BİLEK GÜREŞİNDE BAYBURT’UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Bilek Güreşinde Bayburt’un yüz akı olan Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Kulübü Tokat’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonasından madalyalarla döndü.

BAYBURTGÜNDEM- Aynı zamanda Romanya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası için seçme niteliği taşıyan Türkiye Şampiyonasında çeşitli dereceler elde eden demir bilekler yine Bayburt’un gururu oldular.

Büyükler kategorisinde müsabakaya çıkan Berkan Karakaşoğlu 80 kiloda sağ ve sol kolda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya alırken Cabir Çelik 90 kiloda sağ kolda şampiyon olarak altın madalya aldı. Yine büyükler kategorisinde 85 kiloda müsabakaya çıkan Vedat Bozbey ise sol kolda ikinci Sağ kolda üçüncü oldu.

18-21 yaş klasmanında ise 70 kiloda Emirhan Yıldızoğlu sağ kol da Türkiye ikincisi oldu. 18 yaş altında da Muhammed Emin Kaya 70 kiloda sağ kolda Türkiye üçüncüsü 75 kiloda yarışan İlker Bayraktar ise sol kolda Türkiye üçüncüsü oldu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci şampiyona sonrası kendisini ziyarete gelen kulüp yöneticileri ve sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak “ Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Kulübü bizleri hiç üzmedi her şampiyonadan alınlarının akıyla döndüler ve bizleri gururlandırdılar. Bilek güreşi sporunda şehrimizin ve ülkemizin yüz akı oldular. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Pekmezci dereceye giren sporcuları altınla ödüllendirdi.

Ziyarette Türkiye Bilek Güreşi Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi İsmet Çakal, Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Kulübü Başkanı Ünal Çelik, Dünya Şampiyonu Sporcu ve Kulüp Antrenörü Tuncay Başaran ve sporcular yer aldı.