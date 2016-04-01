Bilek Güreşi Sporcularımız Antalya’ya Uğurlandı

Bayburt Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Başaran Bilek Güreşi Takımı 2-6 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Antalya’ya uğurlandı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile Bayburt Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Şerif Bayram’ında katıldığı törenle 23 sporcu Antalya’ya uğurlandı. Sporcuların uğurlanmasından önce kısa bir açıklama yapan Başkan Memiş şunları ifade etti:

"Öncelikle Diyarbakır’da gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Terör örgütleri inşallah bu saldırılardan beklediklerini bulamayacak. Bütün Türkiye olarak bu terörün karşısında olacağız. Ülkemizin birliği bütünlüğü için gerekirse bizlerde zamanı ve vakti geldiğinde şehit olacağız buna hazırız. Saldırıyı yapanları da destekçilerini de lanetliyorum.



"Bireysel Sporlara da Yönelmemiz Gerekiyor"



"Bayburt'umuzun bireysel sporlardaki başarısı herkesin malumu, boksta olsun, bilek güreşinde olsun dünya şampiyonluklarımız, çeşitli derecelerimiz ve Türkiye şampiyonlarımız var. Bu şunu gösteriyor; artık takım halinde yapılan sporların yanında bireysel sporlara da yönelmemiz gerekiyor. Özellikle Bayburt’umuzda ferdi sporlardaki başarılı sonuçlar alan sporcularımız yeni yetişen gençlere örnek olmalı, bu genç kardeşlerimiz bu anlamda bu spor dallarına teşvik edilmelidir."



"Her Zaman Destek Olacağız"



"Bildiğiniz gibi belediye başkanı olduğum günden beri şunu ifade ettim: Bayburt'ta sporu sadece futbol olmaktan çıkarıp hem salon sporlarına gençlerimizi yönlendirmek hem de bireysel sporlardaki başarımızı daha da artırmak adına yapılması gereken her ne varsa ki yapacağız. Son yıllarda da bunun meyvelerini alıyoruz. Bu anlamda, belediyemizin bünyesinde bulunan bilek güreşi kulübümüzü Antalya'ya yeni başarılar elde etmek adına uğurluyoruz.



Genç kardeşlerimi bugüne kadar elde etmiş oldukları başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki başarılarında da onların yanında olacağımızı, destekleyeceğimizi belediye olarak ne yapılması gerekiyorsa onları yapacağımızı ifade ediyorum.



Gençlik Spor İl Müdürümüz Cengiz Bey’e de bu kardeşlerimizi hep bir abi gibi kucakladığı için onların hep yanında olup onların hep koruyucusu olduğu için ayrıca tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Hep birlikte yani Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak, belediye olarak, bütün olarak Bayburt'u yukarıya taşımanın gayreti içerisinde olacağız ve bunu da inşallah başaracağız."



Milli Takım Seçmeleri de Gerçekleştirilecek



Bayburt’un 23 sporcuyla temsil edileceği ve Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitnes Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada aynı zamanda Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmeleri de gerçekleştirilecek. Şampiyona 18 Yaş Altı Gençler Bay – Bayan, Büyükler Bay – Bayan Master Erkekler ve 21 Yaş Altı Gençler Bay – Bayan olmak 4 farklı kategoride üzere kategoride düzenlenecek.















