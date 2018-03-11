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Bergama Belediyespor –Bayburt Grup Özel İdare 2-2

TFF 3. Lig 1. Grup'ta düşme hattıyla bağlarını bir türlü koparamayan Bergama Belediyespor, evinde Bayburt Grup Özel İdare'yle 2-2 berabere kaldı.

Bergama Belediyespor –Bayburt Grup Özel İdare 2-2
11 Mart 2018 Pazar 13:57

Hafta içinde Selahattin Dervent'le yollarını ayıran Bergama, 14 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmaya teknik direktörü olmadan çıktı. Maçta 20. Dakikada Günay ve 48. Dakikada Coşkun'un golleriyle 2-0 yenik duruma düşen Bergama Bld, İkinci yarıda oyunu dengeledi.  52'nci dakikada penaltıdan Tufan Deniz ve 78. Dakikada Hacı Ömer'in golleriyle yakaladı. Bu skorla galibiyet hasreteni 4 haftaya çıkaran ev sahibi ekip, 26 puanla ateş hattında kaldı. Bayburt temsilcisi ise 45 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu. Maç Dakikaları

Maç Dakikaları:

3. Dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışından gelen topa ceza sahası içinde Rahmi kafayı çektı, Kaleci Cantuğ gole izin vermedi.

19. Dakikada saol kanattan Özkan’ın ortasında ön direkteGüney ayak koydu 0-1,

25. Dakikada Tufan ceza sahası dışından sert vurdu az farkla aut.

İlk yarıyı konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

47. Dakikada Güney’in ceza sahası sol köşesinden arka direğe aşırdığı topa Çoşkun düzgün vurdu 0-2, 

49. Dakikada  Güray ceza sahası içinde Sercan’ı yere indirdi Hakem penaltı noktasını gösterdi Atışı Kullanan Tufan topu filelere gönderdi 1-2.

69. Dakikada Güray ceza sahası sağ köşesinden şık bir plase gönderdi. Vuruşu aynı güzellikle kaleci Cantuğ topu kornere çeldi.

73. Dakikada sağ kanattan Emre rakiplerini geçerek ceza sahası içine ortaladığı topa Hacı Ömer dokundu ve topu filelere gönderdi 2-2.

Kalan dakikalarda her iki takımda gol kaydetmeyi başaramayınca heriki ekip 1’er puan’a razı oldu.

Stad Bergama 4 Eylül

Hakemler: Sabit Selvi (xx), Suat Güz (xx), Mehmet Güngör (xx)

Bergama Belediyespor Cantuğ ( xxx), Hüseyin (x),(Dk. 10 Abdulgani,xx), (Dk 50 Emre (xx), Tufan (xx), Semih (xx), Sercan ( xx), Erdin (xx), Hakan (xx), Mehmet (xx), Berk (xx), İsmail (xx),  Ulaş

Bayburt Grup Özel İdare: Ramazan (xx), Özkan (xx), Güray (xx),( Dk. 75 Şükrü (x), Rahmi (xx), Hasan (xx), Eren (xx), Zafer (xx), Güney (xx), Aykut (xx) (Dk. 70 Mert (x), Çoşkun( xx), Ali Kemal (xx) ( Dk. 75 Nazif (x).

Goller Dk. 19 Güney, Dk. 47. Çoşkun Bayburt Grup Özel İdare

49 Dk. Tufan Pen. Dk. 73 Hacı Ömer  Bergama Belediyespor 

Sarı kartlar: Cantuğ, Hüseyin,  Bergama Belediyespor, Ali Kemal Bayburt Grup Özel İdare 

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