BERABERLİK VE BİR PUAN

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Spor sahasında ağırladığı Erzin Belediye spor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla temsilcimiz ligdeki 1 puanını almış oldu.

Bayburt Grup Özel İdare Spor ligin 3. haftasında Genç Osman'da Erzin Belediye spor'u ağırladı.



Saat 15.00'da başlayan müsabakada temsilcimiz oyuna hızlı başlayan taraf oldu. İlk dakikalardan itibaren gol arayışına giren temsilcimiz, aradığı fırsatı 26. dakikada buldu. Hayri Mert'in kafayla verdiği pası iyi değerlendiren Oltan, meşin yuvarlağı göğsüyle yumuşatarak harika bir gol vuruşu gerçekleştirdi 1-0.



İlk devrenin son dakikalarına kadar oyunun kontrolünü elinde tutan temsilcimiz, uzatma dakikalarında korner atışı sonucu kalecinin elinden kaçırdığı topun gol olmasıyla soyunma odasına beraberlikle gitti.



İkinci devreye de hız başlayan temsilcimiz ilk 5 dakikada iki net gol pozisyonundan yararlanamadı. 55'inci dakikadan itibaren vasat bir futbol sergileyen temsilcimiz sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.



Temsilcimiz bu sonuçla birlikte ligdeki ilk puanını hanesine yazdırmış oldu.





STAT: GENÇ OSMAN



HAKEMLER: SABİT SELVİ**,ŞEFİK ÖNER**,BURAK CELEP**



BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Erhan x, Ömerül Faruk xx, Ahmet x( Dk. 63 Celal x ), Yener xx, Koray x, Hayri Mert xx( Dk. 69 Sinan x ), Tuncay x( Dk. 79 Anıl x ), Aykut xx, Yücel x, Vehbi Furkan x, Oltan xx



ERZİN BLD. SPOR: Ramazan x,Şahin x(Dk. 7 Mahsun x ,Dk. 88 Metin x ),Umut x,Nureddin x,Samed Ali xx, Yılmaz x( Dk. 46 Kerem x ), Emre x, Tuncer x,Onur xx, Fatih xx, Emre Bayram x



GOLLER: DK.26 Oltan ( Bayburt Grup Özel İdare), Dk.45 Onur ( Erzin Bld.)



SARI KARTLAR: Ömerül Faruk,Erhan ,Yener,Yücel,Koray (Bayburt Grup),Emre,Samed Ali (Erzin Bld.)

