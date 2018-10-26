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BAYBURT’UN “BÜKÜLMEZ BİLEĞİ” VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ

Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu Tuncay Başaran Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

BAYBURT’UN “BÜKÜLMEZ BİLEĞİ” VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
26 Ekim 2018 Cuma 16:03

Antalya’da düzenlenen 40. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası 90 kilo Sağ Kol’da Norveçli rakibi Darius Anelauskas’ı yenerek Dünya Şampiyonu olan Milli Sporcu Tuncay Başaran Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti. Başaran, ziyarette şampiyonluk kupasını Vali Pehlivan’a takdim etti.

Vali Pehlivan, annesi Mesude Başaran ile ziyaretine gelen Tuncay Başaran’ı elde ettiği şampiyonluk dolayısıyla tebrik etti. Başaran’ın kazandığı altın madalya ile ilimizi gururlandırdığını belirten Vali Pehlivan, Bayburt Valiliği olarak spora ve sporculara gereken desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Vali Pehlivan, Başaran’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olduğunu söylediği annesine de teşekkürlerini iletti. Şampiyon sporcuya bundan sonraki çalışmalarında üstün başarılar diledi.

Tuncay Başaran ise elde ettiği şampiyonluk ile Türk Bayrağı’nı göndere çektirme mutluluğu ve gururunun her şeyden önemli olduğunu kaydetti. Gerekli imkanların sunulması halinde bu başarıların artarak devam ettirileceğine inandığını belirten Başaran, başta Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi olmak üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile kendisine destek veren herkese teşekkürlerini bildirdi.

Ziyarette Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse, Şube Müdürü Gökhan Köse, Bilek Güreşi İl Temsilcisi İsmet Çakal, Bilek Güreşi Kulüp Başkanı Ünal Çelik ile sporcunun aile yakınları da yer aldı.

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