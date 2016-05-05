Bayburt’tan Dünya Üçüncüsü

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen’in katılımıyla Gebze Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen şampiyonasında Bayburtlu Taha Tayfur Paletli Yüzme Dünya Kupasında dünya üçüncüsü oldu.

Bayburt’tan Dünya Üçüncüsü
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Kavcıoğlu, şampiyonada yarışan kulüpleri ve federasyon başkanı Şahin Özen’i tebrik ederek, “Paletli Yüzme Dünya Kulüpler Kupası Yarışları’nda Dünya 3.’sü olan Bayburt’un yiğidi Taha Tayfur’u tebrik ediyorum” dedi.

Etiketler; #Bayburt’tan Dünya Üçüncüsü
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