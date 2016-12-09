Bayburt’ta Kayakçıkların Sıkıntıları konuşuldu

Geçtiğimiz sezonun kısır olmasına rağmen yine de önemli başarılar edindiklerini ifade eden Durğut,“Kayak anlamında gençlik spor il müdürlüğümüz bir proje kapsamında sporcu yetiştirdiler. Yaklaşık 60 kişilik bir grup, inşallah bu çalışmaları devam ettirebilirsek çok mutlu olacağız, haricinde 21 şubat kayak spor kulübümüz çalışmalarını çok yoğun bir şekilde devam ettirdiler bunun neticesi olarak da bu yıl Milli takım kamplarına yaklaşık 5 tane sporcu dahil edildi, inşallah bu sporcularımız başarılarını bu kamplar sayesinde ilerletebilirlerse bizim adımıza Bayburt adına çok güzel kazanımlar olacaktır” dedi.“Antrenörümüz yok, sorunumuz çok, dağa gidiş gelişimiz bile problem, olmayan kıt imkânlarla bu başarıları elde edebiliyorsak elimizde imkânlar olduğu zaman çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Geçen yıl snowtrac’ımız (kar ezme aletimiz) yoktu, kar ezme aletimiz olmadığı için kayak yapamıyorduk. Sağ olsunlar siyasilerimiz bu konuda bize deste de bulundular 2 kez Gümüşhane den emaneten 1 snowtrac getirdik bunlarla pistlerimizi yaptık. Yarışmalara hazırlandık. Akabinde Erzurum’dan sezon süresi boyunca 1 snowtrac aldık. Bu arada yaşadığımız zorlukları anlatmak istemiyorum kendimizin olmayınca başkasından bunları almak da zor.”“Geçen yılki emanet kar ezme makinasını riskten dolayı Gümüşhane’den alamıyoruz Yanı başımızda ki Erzurum’dan da 2017 gençler olimpiyatları olduğu için, oradaki tesislerin belediyeye devredilmesinden dolayı snowtrac vereceklerine inancımız yok. Bu süreçte zarfında tabi ki boş durmadık müdürümüz Cengiz Karakaşoğlu bakanlığa defalarca bu konu ile ilgili gerek resmi kanaldan gerek resmi olmayan kanallarda her gittiğimizde bu konunun çözülmesi ile alakalı başvurularımızı yaptık fakat demek ki yetersiz kalmışız.”“Bu yıl ne yapacağız bu sorunları nasıl çözeceğiz komşumuz Erzurum’da şuan gündüzü bırakın gece bile kayak yapılıyor. Gündüzü boş verin biz hafta sonları kayak yapacak mıyız bunun derdindeyiz. Bunun için buraya toplandık, bu sorunların çözümü adına yardım bekleyen sporcu arkadaşlarımız var onların gelecekleri belki de bizim buradaki başarımıza bağlı yanı başımızda diğer iller kayak sezonunu açmışken bizim çocuklarımız kayakla bir antrenman yapmış değil.”Toplantıda eski gençlik hizmetler spor il müdürü Cengiz Karakaşoğlu’na Bayburt’ta kayağa verdiği destek için plaket ve çiçek takdim edildi.