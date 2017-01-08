Bayburt’ta kayak sporunda il seçmeleri yapıldı

Kayak sporunda il seçmeleri Bayburt kop kayak ve kış sporları merkezinde yapıldı.

Bayburt kop kayak ve kış sporları merkezinde snowboard ve Alp disiplini İl seçmeleri yapıldı.Dereceye giren sporcular ödüllendirilirken Branşların da dereceye girenler bölge yarışmalarında ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.Snowboard kategorisinde dereceye girenler1 - Ömer Recep Gönüllü2 - Yusuf GönüllüAlp disiplini kategorisinde dereceye GirenlerU101 - İbrahim Efe ŞimşekU121 - Abdullah Dursun2 - M.Emin Karaaslan3 - M.Duhan Keleş4 - M.Emin BayhanU141 - Yunus Ağbal2 - Kenan Avşar3 - Mustafa Orhan4 - B.Berke AkçayU161 - Yiğithan Ağbal2 - İ.Gökberk Şimşek3 - Alim Baykara4 - Cihat BayramU181 - Alparslan Kuyruk2 - Ü.Selçuk Şahin3 - Durukan ÇakmakU211 - Furkan Kovar2 - Hüseyin Durğut