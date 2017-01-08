Bayburt’ta kayak sporunda il seçmeleri yapıldı

Kayak sporunda il seçmeleri Bayburt kop kayak ve kış sporları merkezinde yapıldı.

Bayburt’ta kayak sporunda il seçmeleri yapıldı
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Bayburt kop kayak ve kış sporları merkezinde snowboard ve Alp disiplini İl seçmeleri yapıldı. 

Dereceye giren sporcular ödüllendirilirken Branşların da dereceye girenler bölge yarışmalarında ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.

Snowboard kategorisinde dereceye girenler

1 - Ömer Recep Gönüllü
2 - Yusuf Gönüllü

Alp disiplini kategorisinde dereceye Girenler

U10 
1 - İbrahim Efe Şimşek
U12
1 - Abdullah Dursun
2 - M.Emin Karaaslan
3 - M.Duhan Keleş
4 - M.Emin Bayhan
U14
1 - Yunus Ağbal
2 - Kenan Avşar
3 - Mustafa Orhan 
4 - B.Berke Akçay
U16
1 - Yiğithan Ağbal
2 - İ.Gökberk Şimşek
3 - Alim Baykara
4 - Cihat Bayram
U18
1 - Alparslan Kuyruk
2 - Ü.Selçuk Şahin
3 - Durukan Çakmak
U21
1 - Furkan Kovar
2 - Hüseyin Durğut


 
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