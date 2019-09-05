32 yıl sonra 2. Ligde çıktığımız ilk maçımızda Birevim Elazığspor karşısında 3-1 lik net bir skorla galip gelen futbolcularımızı ve teknik kadromuzu ve desteğini veren tüm taraftarlarımızı tebrik ediyoruz.

Özlemini duyduğumuz 2. Ligdeki bu ilk maçımızda üzülerek belirtmek isteriz ki 3000 seyirci kapasiteli Gençosman stadımıza yaklaşık 1350 seyirci gelmiştir. Bu kulübümüz adına hem maddi gelir hem de taraftar desteği anlamında beklentilerimizin altında kalmıştır. Biz biliyoruz ki FUTBOL DOLU VE COŞKULU TRİBÜNLER İLE DAHA GÜZEL OLMAKTADIR.

Bu bağlamda maçtan sonra özellikle sosyal medyada bir taraftar gurubunun ve grup liderinin tribünlere alınmadığıyla ilgili çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulüp yönetim kurulu veya üyelerinin bir kişi veya taraftar gruplarına ücretsiz bilet vermesi söz konusu değildir. Önceki yıllarda sponsorlar marifetiyle taraftar guruplarının bilet Temin ettikleri hepimizin malumudur. Kulüp yönetimi olarak dün olduğu gibi bugün olduğu gibi bugünden sonrada ücretsiz bilet vermeyecektir.

Tüm fedakar ve cefakar taraftarlarımızın satışa sunduğumuz kombine kart veya gişeden biletlerini alarak tribündeki yerlerini almak suretiyle takımına maddi ve manevi destek vermelerini talep ediyor tüm taraftarlarımıza saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz

