Bayburt İl Özel İdarespor Serik Belediyesporla deplasmanda oynadığı maçta rakibi karşısında etkili olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü kendi sahasında önemli bir avantajı değerlendiremeyen ve kendi sahasında aldığı mağlubiyetle taraftarlarını üzen Bayburtspor, aradan geçen 4 gün sonrasında deplasmanda Serik Belediyesporla yaptığı mücadeleden puansız ayrılarak bir hafta içerisinde oynadığı iki maçıda kaybederek şampiyonluk yolunda tehlikeli bir dönemece girdi.

Serik Belediyespor deplasmanında oynanan maçın ilk yarısı her iki takım adına düşük tempolu ve orta saha mücadelesiyle geçti. Gol çıkmayan ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısına ev sahibi Serik Belediyespor daha istekli ve baskılı başladı. Rakip kaleye bir türlü gidemeyen Bayburtspor’daki isteksiz oyun anlayışı takımın geneline yansır gibiydi. Rakip kaleye gidemeyen, gol pozisyonu üretemeyen ve kısacası bir hafta öncesine kadar ki Bayburt spordan eser kalmamış bir görüntü sergilediler. Alınan Bucaspor mağlubiyetinin olumsuz etkisi Serik maçında gözle görülür gibiydi.

Maçta oynadığı futbol ile galibiyeti çok isteyen Serik Belediyespor baskılı oyununun meyvesini 65. dakikada Sinan Kalaycı’nın attığı golle buldu ve 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda pozisyon bulamayan Bayburtspor bir hafta içerisinde ikinci mağlubiyetini alırken, Serik Belediyespor aldığı 3 puanla puanını 43 yaptı. Bayburtspor ise 52 puanda kaldı.

Serik Belediyespor karşısında etkili olamayan ve sahadan mağlubiyetle ayrılan Bayburtspor haftaya Genç Osman Stadyumunda Bağcılarspor ile mücadele edecek.

Haftanın maç sonuçları

Serik Belediyespor 1 – 0 Bayburt İl Özel İdare Spor

Bağcılar SK 1 – 1 Kocaelispor

Payasspor 0 – 1 Karacabey Birlikspor

24 Erzincanspor 3 – 0 Ankara Adliyespor

Diyarbekirspor 2 – 1 Cizrespor

Gölcükspor 1 – 1 Fatsa Belediyespor

Turgutluspor 3 – 4 1461 Trabzon

Halide Edip Adıvar SK 0 – 0 Muğlaspor

Bucaspor 2 – 1 Yeni Çorumspor