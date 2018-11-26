Bayburt İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.00 da başlayan karşılaşmada Çorum Beld. Spor’u ağırladı.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt İl Özel İdare ve Gençlik Spor, Sahasında ağırladığı Çorum Beld. Spor’u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Bayburt İl Özel İdare, Genç Osman’da ligde 19 puanla 7 sıradaki Çorum Beld.Spor’u ağırladı.

İlk yarının başlaması ile dakikalar 9’u’ gösterirken gol arayan ev sahibi Bayburt İl Özel İdare Spor Çorum Beld. Spor’dan Emrah’ın ceza sahası içerisinde el ile müdahalesi sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı Atışını kullanan Ali Kemal’in vuruşunu Çorum Beld. Spor kalecisi Onurcan köşeden kurtardı.

Kaçırılan Penaltı sonrası inanılmaz baskı kuran takımımız, 29 dakikada Selçuk kabanın kendi çabası ile oluşturduğu pozisyonda topa dokunan yine Ali Kemal oldu ve takımını 1 – 0 öne geçirdi.

Her iki takımda başka gol pozisyonu ve gol bulamadan ilk ayrı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile soyunma odasına girdiler.

Maçın ikinci yarısına daha fazla goller bulmak adına akınlarla başlayan Bayburt İl Özel İdare; Çorum Beld. Spor ceza sahasında inanılmaz gol şansları buldu, bunlardan bir tanesinde Selçuk Kaban ile 75 dakikada 2 gol geldi.

Ev sahibi Bayburt Özel İdare galibiyeti korumak ve daha fazla goller bulmak için ataklar yaparken rakip Çorum Beld. de beraberlik için tüm hatları ile gol aramaya başladı. Bu atmosferde rakip takımın gol ayağı Yakup 78 dakikada topu filelerle buluşturarak skoru 2-1 e getirdi.

Bayburt İl Özel İdare Spor, rakip Çorum Beld. Spor’u net skor ile 2- 1 galip gelmeyi bildi.

Aldığı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran 32 puan ile liderliğini ve Namaglûpluğunu devam ettiren Bayburt İl Özel İdare Spor önümüzdeki hafta Pazar günü spor ile Karacabey Belediye Spor ile deplasmanda mücadele edecek.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: UFUK TONBUL (xx), EMRE ASLAN (xx), YİĞİT ÇAM (xx)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE: Alişan(xxx), Erol (xxx), Ali Kemal (xxx),Selçuk (xxx)( Dk 88 Ekrem xx),Serdar (xxx )( Dk .86 Serhat xx),Haydar (xxx),Yusuf Onur (xxx) ,Emre Hasan (xxx) Feyyaz (xxx)( Dk.68 Okan x),Volkan (xxx),İsmet (xxx)

ÇORUM BELD. SPOR: Onurcan ( xx), Oğuzhan (xx),Kerem (xx)( Dk.86 Kıvanç x),Yakup (xx),Barış (xx),Samet (x)( Dk 86 Mücahit x), Emrah (x) ,Akın (xx) ,Mikail (xx) ,Mümin (x), Kemal (xx) ,

GOLLER: Dk. 29Ali Kemal, Dk. 75 Selçuk, Bayburt İl Özel İdare, Dk.78 Yakup (Çorum Bld.)

SARI KARTLAR: Ali Kemal,Haydar,İsmet Bayburt İl Özel İdare, Oğuzhan,Samet,Mücahit,Akın,Mümin,Kemal Çorum Beld.

KIRMIZI KARTLAR: Emre Hasan Bayburt İl Özel İdare,Barış Çorum Beld.