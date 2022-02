Bayburtspor ile CriptoSwaps Arasında Ligin En Büyük Sponsorluk Anlaşması İmzalandı

Vali Cüneyt Epcim, AnZentrum Bayburtspor ile CriptoSwaps arasında ikinci ligin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birine imza atıldığını açıkladı.

BAYBURTGÜNDEM- Vali Epcim, anlaşma doğrultusunda kripto para borsası “CriptoSwaps’ta Bayburtspor fan tokenlerinin ön satışına başlandığını bildirdi. Mart ayına kadar ön satışı devam edecek BOS token 19 milyon 970 bin adet üretildi. Token başına üç dolarlık ödeme yapılarak CriptoSwaps üzerinden BOS alınabiliyor. Ön satış kapsamında toplam üretimin yüzde 10’luk kısmına denk gelen 1 milyon 970 bin adeti satılacak.

Bayburt Valiliği’nde düzenlenen imza töreninde anlaşmanın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda spor kulüplerinin finansmanının şehir yöneticileri açısından en zorlu konulardan biri olduğunu anlatan Vali Epcim imzalanan anlaşma ile An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor açısından bu problemin büyük ölçüde çözüldüğüne işaret etti.

Vali Epcim, anlaşmanın 2. Lig ve spor camiasındaki benzer çalışmalarla kıyaslandığında Bayburt’un çok daha başarılı olacağına inandıklarını kaydetti. CriptoSwaps ile firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Özkan Cıbır’a Bayburt’a ilgisi dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim, “Bayburt ölçeğindeki bir şehre güvendiler. Bayburt Özel İdare Spor’a sponsor oldular. Bu anlaşma 2. Lig’de ve diğer spor kulüpleri arasında yapılan anlaşmalar içerisinde de tarihinin en önemlilerinden biri olacaktır.” dedi.

Bayburtspor fan tokenlerin kulübün başarısını destekleyeceğine dikkat çekerek sözlerini sürdüren Vali Epcim, “Bayburtlular olarak dayanışmayı seven bir toplumuz. 1947’de ilk hemşerilik derneğini kuran ve şu an İstanbul’da en fazla üyesi olan hemşeri derneğinin Bayburtlular tarafından organize edildiğini bilen bir memleketin evlatlarıyız. Bu manada Bayburtluların CriptoSwaps’la yaptığımız fan token anlaşmasına çok büyük ilgi ve sevgi göstereceklerini düşünüyoruz.” diye konuştu.

Vali Epcim, Cıbır’a teşekkürlerini yineleyerek tüm Bayburt severleri Bayburtspor Fan Token alarak takıma desteğe davet etti.

CriptoSwaps Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Özkan Cıbır ise kripto paraların giderek yaygınlaştığı bir dönemde spor kulüplerini de bu sisteme entegre etmek için çabaladıklarını belirtti. Kulüplerin finansal sorunlarının sponsor bulma ya da iş insanı desteği gibi yöntemlerle geçiştirildiğini aktaran Cıbır, “İşte bu sorun fan tokenlerle kalıcı olarak çözülebilir. Dünyadaki büyük takımlardan tutun Fenerbahçe, Galatasaray’a kadar hepsi bu şekilde kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyorlar.” dedi.

Fan tokenlerin şahıslardan bağımsız ve kurumsal olduğuna vurgu yapan Cıbır, “Burada alınan her token bu saatten sonra kulübünüze destek olurken ileri için de bir yatırım kaynağı. Bayburt şu an ikinci ligde iyi mücadele eden bir takım. Önümüzdeki yıllarda birinci lige ya da süper lige çıktığı takdirde bugünkü fiyatının belki on, belki yüz kat misli değerlenecektir. Biz burada sadece borsada fan token satışı yapmayacağız ilerleyen günlerde anlaştığımız bütün futbol kulüpleri gibi Bayburt’a da özel bir uygulama yapacağız. Bu sayede Bayburtspor’un fan tokenini alanlar kulüp üzerinde söz hakkına sahip olabilecekler.” değerlendirmesinde bulundu.